Las principales organizaciones gallegas promotoras del emprendimiento apuestan por un rural resiliente frente a los incendios

INICIATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, ha acogido este jueves un foro con más de 200 asistentes de cara a sentar las bases para una "alianza" en Galicia con la que conseguir un rural "más resiliente" frente a los incendios forestales.

La Región
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Publicado: 28 may 2026 - 19:55 Actualizado: 28 may 2026 - 19:59
Foro Territorio Rural Resiliente: el conselleiro de Emprego, José González (centro), acompañado por las organizaciones de la sociedad civil que promueven el emprendimiento en el rural como son la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago (LaboraTe), la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y el Colexio de Xornalistas de Galicia.
Foro Territorio Rural Resiliente: el conselleiro de Emprego, José González (centro), acompañado por las organizaciones de la sociedad civil que promueven el emprendimiento en el rural como son la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago (LaboraTe), la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y el Colexio de Xornalistas de Galicia. | Europa Press

El Foro Territorio Rural Resiliente es una iniciativa impulsada desde la sociedad civil por la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago (LaboraTe) en colaboración con la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y el Colexio de Xornalistas de Galicia.

Estas organizaciones están implicadas en la dinamización del tejido emprendedor de Galicia a través de sus proyectos propios y además de asumir la gestión de varios de los polos de emprendimiento y desarrollo en el rural que forman parte de la Red de Polos de Empendemento de la Xunta de Galicia.

Momento de la intervención de la Fundación Roberto Rivas en el Foro Territorio Rural Resilente.
Momento de la intervención de la Fundación Roberto Rivas en el Foro Territorio Rural Resilente. | La Región

Esta cita es la etapa final de un proceso colectivo previo en el que 120 expertos han participado durante los últimos tres meses en seis mesas de trabajo.

Un rural más activo

La intención es crear una hoja de ruta con la que dar continuidad a esta cita. La intención es contribuir a un rural más activo en lucha contra el abandono. Un territorio resiliente ante el fuego que afronte retos económicos, demográficos, climáticos y ambientales a través de una mejor ordenación y gestión territorial.

El conselleiro de Emprego, José González, ha sido el encargado de cerrar este encuentro, en donde ha destacado la importancia de la colaboración público-privada. Subraya la importancia de la estrategia de emprendimiento, que contará con la Rede Ultreia como uno de los ejes.

Incide en que la Rede Ultreia busca compartir recursos, generar sinergias y evitar duplicidades en la atención al emprendimiento. Actualmente, cuenta con cerca de 140 entidades adheridas, al tiempo que anima a aquellas interesadas a sumarse.

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