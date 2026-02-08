Los daños en la calzada y las obras condicionan el acceso a Ourense por la A-52: "Es un peligro circular por ella"

En la provincia de Ourense, la A-52 es considerada el principal eje vertebrador por carretera para la conexión con el resto España, tras cruzar el límite provincial con Zamora. Esta conexión vive una de sus peores situaciones recientes, siendo constantes las quejas por medio de las redes sociales. Además de los problemas vividos por los cortes de la tractorada en Xinzo de Limia, las condiciones meteorológicas han dificultado la circulación por esta vía sufriendo diversos cortes debido a la nieve. A pesar de que actualmente este tramo está abierto con normalidad al tráfico, los usuarios se quejan del estado de la calzada, que presenta diversos agujeros y baches empeorados por las constantes borrascas.

"Ayer vine de Ourense a Leon por la A52 y está llena de agujeros, coches dando volantazos para esquivarlos y coches en la cuneta con las ruedas reventadas", se quejaba un usuario de X en una actualización de esta carretera de la DGT por medio de esta red social. "Pues no te cuento como está la autovía A52 desde Benavente a Verín...Hay muchos tramos en donde el carril derecho está lleno de socavones enormes. Es un peligro circular por ella", comentaba otro perfil con respecto a esta vía.

A pesar de que las quejas son recurrentes, los socavones continúan en el mismo estado. En un artículo reciente publicado por este periódico, se advertía de la peligrosidad que conlleva acceder a Ourense por la A-52 desde Zamora. En esta pieza de La Región se informaba de cuatro reventones en un mismo día por un bache "gigante" en esta conexión. Tras dos semanas de su publicación, las condiciones del pavimento no han mejorado, de hecho, el tren de borrascas sigue desgastando la autovía y propiciando los incidentes.

Las obras condicionan el paso por la A-52 en Ourense. | La Región

Sin embargo, los problemas no se reducen a este sentido de la circulación. El acceso desde Pontevedra, siendo la opción más rápida y directa para llegar a la provincia desde la región vecina, está condicionado por los daños en la calzada constantes. Desde la entrada a Ourense, existen cuatro tramos de la calzada reducidos a un único carril por las obras de mejora y refuerzo del pavimento. Estas reformas vienen justificadas por las constantes borrascas, que han dejado su huella en esta vía desgastando y dañando gravemente el estado de la carretera. Asimismo, estas condiciones también aumentan los tiempos de llegada y la formación de retenciones.

Socavones en el acceso a los polígonos cercanos de Ourense tras entrar por la A-52. | La Región

Con respecto a esta autovía y su relación con los accesos a la capital provincial, la entrada sur de la ciudad también muestra graves daños. En la conexión de la A-52 con los polígonos más cercanos al núcleo urbano, la carretera muestra graves socavones e incluso un arcén restringido por un pequeño desprendimiento.