Desarticulan una red de falsificaciones dirigida desde Ourense que movía 20 millones de euros al año

Una organización criminal dirigida desde Verín y Xinzo de Limia, que generaba unos 20 millones de euros anuales con la venta de falsificaciones, ha sido desarticulada en una operación conjunta en España y Portugal. Los seis detenidos han ingresado en prisión y se han intervenido más de 109.000 artículos, con un valor de mercado superior a diez millones de euros.

La denominada Operación Malabis está detrás del despliegue que el pasado viernes llamó la atención de los vecinos de ambas localidades, con un helicóptero, agentes encapuchados y perros especializados. En Xinzo, los efectivos forzaron la puerta del portal número 66 de la avenida de Madrid para acceder al inmueble.

Una red de distribución por toda España

Los investigados coordinaban desde Verín y Xinzo los contactos con intermediarios y las ventas, mientras mantenían buena parte de su infraestructura logística en el norte de Portugal para dificultar la vigilancia. Desde allí abastecían a comercios y bazares de toda España mediante transportes propios y empresas de paquetería urgente.

En total se realizaron doce registros: cuatro en Verín, dos en Xinzo, uno en A Gudiña y cinco en Portugal. Entre el material incautado figuraban prendas, calzado y complementos que reproducían con precisión los acabados de las marcas originales e incorporaban códigos QR clonados para aparentar autenticidad.

La investigación, dirigida por el Tribunal de Instancia de Xinzo de Limia y la Fiscalía de Ourense, movilizó a 147 agentes españoles y portugueses, con coordinación de Europol. Los seis arrestados están investigados por presuntos delitos contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.