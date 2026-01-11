Desbloqueada la tractorada en la A-52 después de todo el fin de semana con movilizaciones

Tras una reunión de más de unha hora y media el sábado a la noche con el Subdelegado del Gobierno que resultó infructuosa, los agricultores y ganaderos se volvieron a reunir en la tarde de este domingo con el comandate de la Guardia Civil a cargo del operativo. En esta ocasión, los resultados fueron diferentes y se ha decidido el fin de la tractorada en la A-52.

Javier Losada, uno de los portavoces y asistentes a la reunión, confirmó que este domingo se abre el la via en sentido descendente (Madrid) tras un primer acuerdo con la Guardia Civil. El carril de sentido ascendente (Ourense), contiúa cerrado hasta el lunes al mediodía, cuando se retiren los últimos tractores.

Declaraciones tras el desbloqueo: "Estamos emocionados"

Javier Losada confirma que proseguirán con las manifestaciones y que, en caso de ser necesario, harán más cortes de vías coordinados con la Guardia Civil. Si bien piden disculpas a la ciudadanía y agradecen su apoyo, lamentan tener que haber llegado a esta situación .“Nós non queremos facer mal, pero non nos escoitan e non hai outra forma de logralo”.

También han añadido una petición: "Pedimos a os compañeiros de Maceda y Montederramos que se retiren, que levamos moitos días e estamos cansados". “Nós seguiremos aqui, o que queira quedarse benvido será”, apuntó Losada, que confirmó que los tractores permaneceran en Xinzo y Ourense hasta la reunión que solicitan.