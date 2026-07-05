Encuentran con vida al hombre perdido en un monte de Ourense

Los servicios de emergencia localizaron con vida al hombre que permanecía desaparecido desde la madrugada de este domingo en el monte de Palmés, en el municipio de Ourense, tras varias horas de búsqueda.

El varón fue encontrado por efectivos de Protección Civil de Toén y de la Policía Local de Ourense en una zona de difícil acceso y, tras ser rescatado, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para ser atendido.

El operativo de búsqueda se había activado alrededor de las 3,00 horas, después de que un amigo del desaparecido alertara al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. Según la información facilitada, el hombre había salido al monte a primera hora de la noche y acabó desorientándose.

Aunque el afectado consiguió compartir las coordenadas de su ubicación con sus allegados, las dificultades del terreno impidieron que pudieran llegar hasta él. La búsqueda se concentró en una zona de difícil acceso de la parroquia de Palmés, en las inmediaciones del regato de A Burata.

En el dispositivo participaron de forma coordinada Bombeiros de Ourense, Policía Nacional, Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Toén, que finalmente lograron localizar al hombre y proceder a su evacuación. El operativo concluyó con éxito tras varias horas de rastreo.