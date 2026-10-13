La devoción por la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, recorrió Ourense
OFICIOS RELIGIOSOS
La Guardia Civil conmemora a su patrona a lo largo y ancho de la provincia combinando los oficios religiosos con los posteriores ágapes, en una jornada en la que familiares, representantes y vecinos reconocen la labor diaria de los agentes.
Como cada 12 de octubre, los efectivos de la Guardia Civil desplegados por las comarcas ourensanas se reunieron para honrar a su patrona, la Virgen del Pilar. La festividad combinó las misas solemnes con los posteriores encuentros de confraternización.
En O Carballiño, la Veracruz se llenó para acompañar a los agentes, recordando su inminente año jubilar, con oficios también en Leiro (O Ribeiro). En A Limia, Xinzo reunió en la iglesia de Santa Mariña a autoridades y a efectivos de la GNR de Montealegre, culminando con un convite amenizado con gaitas en el cuartel.
La presencia lusa se repitió en Verín, con agentes de Chaves en Santa María la Mayor, donde se bendijeron medallas del Pilar antes del animado ágape en el centro sociocomunitario.
En Valdeorras, la iglesia barquense de Santa Rita acogió un emotivo homenaje a Yolanda Fernández, agente que acaba de pasar a la reserva, celebrándose también misa en Fontei (A Rúa).
Los tributos al Instituto Armado se extendieron por el oriente ourensano, con concurridos oficios en A Gudiña y Viana do Bolo, así como en la iglesia del Santo Cristo, en A Pobra de Trives.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 13 de octubre
EL PILAR EN LA PROVINCIA
Galería | Los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Ourense celebran a su patrona
Lo último
PRIMERA VICTORIA
La UD Ourense ya sabe ganar en Primera Federación
SEGURIDAD Y ACTIVIDADES
Cinco empresas optan a la gestión de las termas públicas de Ourense