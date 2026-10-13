La devoción por la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, recorrió Ourense

La misa en honor a la Virgen del Pilar reunió a numerosos fieles en el Templo de la Veracruz.

Como cada 12 de octubre, los efectivos de la Guardia Civil desplegados por las comarcas ourensanas se reunieron para honrar a su patrona, la Virgen del Pilar. La festividad combinó las misas solemnes con los posteriores encuentros de confraternización.

Agentes de la Guardia Civil, junto a miembros de la GNR lusa.

En O Carballiño, la Veracruz se llenó para acompañar a los agentes, recordando su inminente año jubilar, con oficios también en Leiro (O Ribeiro). En A Limia, Xinzo reunió en la iglesia de Santa Mariña a autoridades y a efectivos de la GNR de Montealegre, culminando con un convite amenizado con gaitas en el cuartel.

La iglesia de Santa María la Mayor acogió el oficio. | JMJ VERÍN

La presencia lusa se repitió en Verín, con agentes de Chaves en Santa María la Mayor, donde se bendijeron medallas del Pilar antes del animado ágape en el centro sociocomunitario.

En Valdeorras, la iglesia barquense de Santa Rita acogió un emotivo homenaje a Yolanda Fernández, agente que acaba de pasar a la reserva, celebrándose también misa en Fontei (A Rúa).

Los agentes con el párroco de la localidad. | La Región

Los tributos al Instituto Armado se extendieron por el oriente ourensano, con concurridos oficios en A Gudiña y Viana do Bolo, así como en la iglesia del Santo Cristo, en A Pobra de Trives.