La Diputación de Ourense automatiza los avisos de poda en carreteras

La Diputación de Ourense ha incorporado un sistema de Automatización Robótica de Procesos (RPA) en su Área de Infraestructuras para gestionar las notificaciones relacionadas con el mantenimiento de las carreteras provinciales. Esta herramienta tecnológica consiste en un “robot de software” programado para tramitar de manera automática los expedientes de poda y tala de árboles en los márgenes de las vías.

El sistema, desarrollado en colaboración con el departamento de Transparencia y Gobierno Abierto, se encarga de interactuar con las bases de datos de la institución para generar y enviar las notificaciones a los propietarios de las parcelas colindantes. Hasta la fecha, estas tareas de cruce de datos y gestión de avisos se realizaban de forma manual, lo que suponía una carga administrativa considerable para el personal de la institución.

El robot de software interactúa de forma autónoma con los sistemas para tramitar notificaciones de forma continua

El objetivo técnico de esta automatización es agilizar la retirada de vegetación que comprometa la seguridad vial. Los expedientes afectan específicamente a elementos vegetales con riesgo de caída sobre la calzada o que invaden la vía, dificultando la visibilidad y el tránsito de vehículos. Según la información facilitada por la administración provincial, la reducción de los tiempos de gestión administrativa permitirá que los requerimientos de limpieza lleguen antes a los ciudadanos.

Asimismo, la implantación de este robot de software busca optimizar el uso de los recursos humanos del Área de Infraestructuras. Al delegar las tareas burocráticas y repetitivas en el sistema automatizado, el personal técnico podrá centrar su actividad en labores de inspección sobre el terreno y en la vigilancia directa de la red viaria provincial.