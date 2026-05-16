La Diputación de Ourense ofrece su apoyo a los autónomos

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NUEVA PRESIDENTA
El presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió a la nueva presidenta de la Asociación Empresarial de Autónomos de Ourense (AEPA), Ana Belén Fernández Valado, acompañada por el secretario de la entidad, José Manuel Díaz Barreiros, en un encuentro en el que se abordaron los principales retos y necesidades del colectivo autónomo.
El presidente provincial puso en valor el peso específico del empleo autónomo en la provincia, que cuenta actualmente en Ourense con 22.167 personas autónomas inscritas, el 20,4% de la ocupación en la provincia. El presidente de la Diputación reafirmó el compromiso de la institución provincial con la AEPA, recordando que este mismo año ya se inició una colaboración con la asociación para contribuir a su funcionamiento y a las actividades que desarrollan.
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