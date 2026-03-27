La Diputación de Ourense saca adelante una modificación de crédito de 27,8 millones

La Diputación de Ourense aprobó este viernes en sesión plenaria una modificación de crédito de 27.854.663,49 euros. La propuesta salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno y del diputado no adscrito, Xosé Carlos Valcárcel, mientras que los grupos del PSOE, BNG y Democracia Ourensana se abstuvieron.

Este expediente se financia con el remanente de tesorería del ejercicio anterior y se divide en 19,1 millones de euros para suplementos de crédito y 8,7 millones para créditos extraordinarios.

División del presupuesto

Según explicó la vicepresidenta de la Diputación, Marta Novoa, esta primera modificación del año busca reforzar las áreas que ajustaron sus partidas iniciales para dotar el Plan CooperOU. En el bloque de inversiones, el área de infraestructuras recibe más de 5 millones de euros adicionales para la red viaria, lo que eleva la inversión total en carreteras provinciales a 9,5 millones de euros este año. Para medio ambiente se destinan 7,5 millones de euros, de los cuales 5,6 millones son para gastos corrientes y 1,9 millones para inversiones reales, incluyendo la sustitución de la flota de recogida de residuos.

El área de bienestar social contará con 1,3 millones de euros para programas en colaboración con los municipios, mientras que cultura y deportes dispondrán de 1,6 millones. En este apartado se incluyen 350.000 euros para el plan provincial de lectura y 20.000 euros para ayudas a técnicos deportivos. En materia de emergencias, la modificación suma 2,2 millones de euros totales, repartidos entre el Consorcio Provincial de Bomberos y Salvamento (1,4 millones) y el servicio de GES y Protección Civil (768.000 euros). Por su parte, el Inorde recibe 450.000 euros para la revitalización turística y cofinanciación de proyectos europeos.

El Parque Acuático de Monterrei recibe casi dos millones y medio

La modificación incluye partidas para convenios específicos, destacando 2,4 millones de euros para finalizar las obras del Parque Acuático de Monterrei y 440.000 euros para la mejora de plazas de abastos, ambos en colaboración con la Xunta de Galicia. El plan de rehabilitación de viviendas se dota con 1,2 millones de euros, el doble que el año anterior. También se reservan 350.000 euros para el sector agrícola y ganadero, 493.725 euros para la estación de Manzaneda (Meisa), 150.000 euros para el programa EmprendOU y 50.000 euros para la apertura provisional del Museo do Entroido. Completan el expediente ayudas para la UNED (200.500 €), la Universidad de Vigo (59.000 €) y los Planes de Acción Integrados de Ourense Sur (1,5 M€) y Valdeorras (500.000 €).

Durante el debate, el portavoz del BNG, Bernardo Varela, justificó la postura de su grupo señalando: “Abstémonos polo bo funcionamento desta casa”, aunque advirtió que en el plan de obras “a contía non vai ser suficiente”. El grupo socialista reclamó mayor inversión contra incendios, mientras que Xosé Carlos Valcárcel alertó sobre la inflación: “Os concellos temos problemas para dar con empresas que asuman as obras polas secuelas da guerra; o que acordamos no CooperOU corre o risco de quedar curto”.

El presidente provincial, Luis Menor, agradeció el diálogo pero recriminó la actitud de Democracia Ourensana recordando el apoyo del PP en el Concello de la capital: “Quen lle aprobou a vostede as modificacións de crédito no Concello? Ata lle permitimos aprobar uns orzamentos e vén dicir que non facilitamos nada. Se tivésemos a mesma actitude que vostede, o Concello de Ourense estaría paralizado. El gobierno provincial anunció que en el pleno de abril se presentará una segunda modificación destinada exclusivamente a la cooperación con los concellos.