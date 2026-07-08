Muimenta se erige en modelo para el emprendimiento rural

La aldea de Muimenta, en Carballeda de Avia, se convirtió en el escenario central para la planificación de la Estrategia de emprendimiento ligado al territorio de Galicia, al acoger la última reunión del consejo asesor de Ultreia Galicia, un encuentro orientado a coordinar las políticas de dinamización económica en el rural.

La elección de esta localidad responde al desarrollo del proyecto Muimenta Viva, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración y el Concello de Carballeda de Avia. El objetivo de este plan es la activación de los equipamientos comunitarios de la aldea para consolidar un espacio público destinado a la innovación, la colaboración y el desarrollo local, sirviendo como modelo práctico de fijación de actividad en el rural.

En este contexto opera Ultreia Galicia, un programa nacido a raíz de la designación de la comunidad como Región Emprendedora Europea 2025. Esta red funciona como un nexo entre instituciones, agentes locales y referentes del ecosistema emprendedor, enfocando sus áreas de actuación en sectores estratégicos como el agro-mar, los recursos naturales y el comercio-turismo mediante fórmulas de cooperación público-privada.

El conselleiro de emprego, josé gonzález, detalló que la Red Ultreia contabiliza ya 150 entidades inscritas

Durante la jornada de trabajo, que contó con la presencia del conselleiro de Empleo, José González, la secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales, Susana Pérez Iglesias, y la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, se evaluó la evolución de los proyectos piloto que la red tiene en marcha.

Durante su intervención en la aldea, José González profundizó en el papel estratégico de esta iniciativa autonómica. El conselleiro señaló que Ultreia Galicia continúa consolidándose como un espacio orgánico de cooperación entre el sector público y el tejido privado. Según expuso ante los asistentes, esta estructura de trabajo resulta fundamental para “compartir conocimiento, coordinar esfuerzos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de las personas emprendedoras”.

En este sentido, González puso en valor la aportación directa del Consejo Asesor en la definición de una hoja de ruta compartida que logre asentar la actividad económica en las distintas comarcas. El titular de Empleo indicó que toda esta labor planificadora refuerza el compromiso de la Xunta con “un emprendimiento innovador, colaborativo y vinculado al territorio”.

Como balance del programa, el conselleiro detalló que la Red Ultreia contabiliza ya 150 entidades inscritas. Este despliegue se complementa con la Red de polos de emprendimiento, que mantiene operativas 15 oficinas en la comunidad y que ya ha prestado asistencia a cerca de 6.800 proyectos empresariales.