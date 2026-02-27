Directo | Pleno de la Diputación del 27 de febrero, con la silla de Jácome aún vacía

La Diputación de Ourense celebra este viernes 27 de febrero un pleno que ya no contará con la presencia de Gonzalo Pérez Jácome como diputado provincial por Democracia Ourensana, ya que el alcalde presentó su renuncia al acta. Sin embargo, la silla que ocupaba el alcalde seguirá este viernes vacía, ya que no se ha designado aún un diputado de DO que lo sustituya. Aunque si veremos caras nuevas, al tomar posesión dos diputadas del PSOE.

Entre los temas que es posible que se toquen en la sesión de este viernes está la petición al Gobierno central de la ejecución de la A-56 entre Ourense y Lugo y proyectos de digitalización o administración electrónica, como el proyecto padrón online para ayuntamientos.