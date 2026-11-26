La edad media de Ourense ha bajado por primera vez en medio siglo. Según los resultados definitivos del Censo Anual de Población a 1 de enero de 2026, publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia pasa de los 51,39 años de 2025 a los 51,38 años actuales. Es un retroceso mínimo de una centésima, pero rompe una racha de 50 años seguidos de envejecimiento ininterrumpido desde 1975, fecha en la que arrancan los registros históricos.

En 1975 la media ourensana era de 37,49 años, por debajo de la que tiene hoy Melilla, la provincia más joven de España. Desde entonces el indicador subió cada ejercicio sin excepción: superó los 40 años en 1984, alcanzó los 45 en 1997 y rebasó la barrera de los 50 en 2016.

Tras los fuertes repuntes de los años ochenta -con aumentos de hasta 0,48 años por curso-, el ritmo se había ido frenando en los últimos ejercicios hasta registrar ahora el primer descenso.

Este giro convierte a Ourense en una de las únicas tres provincias de toda España donde baja la edad media en 2026, junto a Lugo (-0,03, hasta 50,47 años) y Teruel (-0,02, hasta 46,69). En otras 48 provincias el indicador vuelve a subir y en Soria se mantiene igual, lo que eleva la media española hasta los 44,74 años (+0,19 en un año).

Pese al descenso, Ourense sigue siendo la segunda provincia más envejecida del país, solo por detrás de Zamora (51,93 años).

Uno de cada tres adultos jóvenes nació fuera

El frenazo no responde a un aumento de la natalidad, sino al empuje de la población nacida en el extranjero, y las oleadas de venezolanos, colombianos y cubanos llegados el último año. Los 254.044 residentes en Ourense nacidos en España tienen una edad media estimada de 53,1 años y un 36,8% supera ya los 65. En contraste, los 52.621 vecinos nacidos fuera rebajan esa media en casi diez años, hasta los 43,2 años, y solo el 10,8% alcanza la edad de jubilación.

El impacto se concentra en la población en edad de trabajar y formar familia. Entre los ourensanos de 25 a 39 años, casi uno de cada tres (30,9%, 13.136 personas) nació en el extranjero, con un pico del 31,4% en la franja de 25 a 29 años.

Las comunidades procedentes de África y Latinoamérica son las que más rejuvenecen el censo: Mali (28,1 años de media), Senegal (35,6), Perú (36,0), Marruecos (36,6), Colombia (37,3) y Venezuela (40,0) sostienen la base demográfica de la provincia, donde los nacimientos acaban de tocar fondo.

La inmigración latinoamericana copa el protagonismo

El desglose por tramos de edad y país de nacimiento del INE funciona como una radiografía histórica de Ourense, donde conviven cuatro generaciones distintas de emigración e inmigración. En la base y en las franjas más jóvenes, de los 0 a los 44 años, domina con claridad la nueva ola latinoamericana. Venezuela, con 12.570 residentes en la provincia, lidera absolutamente todos los tramos desde los 0 hasta los 64 años, con su mayor concentración entre los 30 y los 39 años (2.344 personas) y más de la mitad de su comunidad (50,4%) por debajo de los 40 años. Le sigue Colombia (4.802 residentes y una edad media de 37,3 años), que ocupa el segundo puesto en cada grupo de edad hasta los 44 años.

En las aulas y entre los menores de 25 años, el podio se repite calcado en cada franja quinquenal: Venezuela, Colombia y Cuba. A este bloque joven se suman comunidades todavía más rejuvenecidas, como las de Perú (1.087 vecinos y 36,0 años de media), Marruecos (1.682 y 36,6 años), Senegal (579 y 35,6 años) o Mali, cuyos 155 residentes presentan la media más baja del censo (28,1 años, con el 92,9% por debajo de los 40).

El mapa cambia entre los 45 y los 59 años, donde irrumpe la generación de los hijos de la emigración gallega a Europa de los años sesenta y setenta: los nacidos en Alemania (2.476), Suiza (2.788 vecinos) y Francia (1.875 ).

A partir de los 65 años, el liderazgo pasa a la vecindad portuguesa. Portugal (6.185 residentes) encabeza todos los tramos de edad jubilada.

Finalmente, en la cúspide de la pirámide, por encima de los 90 años, aparece el eco de la emigración a América de principios del siglo XX, con los nacidos en el extranjero procedentes de Cuba y Argentina.

La provincia tiene ya casi cuatro mayores de 65 años por cada niño

El primer descenso de la edad media en 50 años no cambia el panorama de fondo de una provincia que sigue batiendo marcas de sobreenvejecimiento. Con 37.813 residentes de 80 o más años, este grupo representa ya el 12,33% del censo y coloca a Ourense en el primer puesto de España, por delante de Zamora (12,32%) y duplicando la media estatal (6,29%). Ourense roza ya los 100.000 mayores de 65 años (99.198, el 32,35% del total) frente a 28.161 menores de 15 años (9,18%). La ratio se sitúa en 3,52 mayores por cada niño, más del doble del promedio español (1,67) y la segunda más alta tras Zamora.

Ourense, la cuarta provincia más feminizada de toda España

El censo de 2026 marca también dos diferencias claras de Ourense respecto al resto de Galicia y España. La provincia es la cuarta más feminizada, con un 51,94% de mujeres (159.281 frente a 147.384 hombres), solo por detrás de Asturias, Madrid y A Coruña, y con una edad media superior: 52,95 años de media en mujeres frente a 49,68 en hombres, algo atribuido a su mayor esperanza de vida.

Al mismo tiempo, Ourense lidera en Galicia el porcentaje de población nacida en el extranjero, con un 17,16%, por delante de Lugo (13,68%), A Coruña (13,23%) y Pontevedra (12,00%).