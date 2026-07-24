Elisa Vázquez Estévez, una luz que permanecerá en el recuerdo

Hay personas cuya esencia se percibe incluso en los encuentros más cotidianos. No hace falta conocerlas durante años para reconocer en ellas la bondad, la sencillez y el inmenso amor que sienten por quienes más quieren. Así era Elisa.

La conocí en el Recuncho de Valdomar, donde durante muchas ocasiones tuve la oportunidad de atenderla cada vez que acudía con su familia. Llegaba acompañada de sus hijos y de los suyos para compartir una comida, una conversación y esos pequeños momentos que, sin saberlo, terminan convirtiéndose en los recuerdos más valiosos.

Nuestra relación fue la de quien sirve una mesa y recibe siempre una sonrisa, una palabra amable y el respeto que distingue a las personas de gran corazón. Sin embargo, bastaba observarla unos instantes para comprender cuál era el centro de su vida: sus hijos. En cada gesto, en cada mirada y en cada atención hacia ellos se hacía evidente el inmenso amor de una madre entregada, capaz de transmitir paz, ternura y una luz especial que no pasaba desapercibida para quienes la rodeaban.

Su inesperada partida, con tan solo 38 años, deja una profunda tristeza entre familiares, amigos y también entre quienes, como yo, tuvimos la fortuna de coincidir con ella en esos momentos sencillos que hoy adquieren un significado inmenso. Porque hay personas que, aun sin formar parte de nuestro círculo más cercano, consiguen dejar una huella imborrable por la forma en que miran la vida y por la humanidad que transmiten.

Hoy el Recuncho de Valdomar pierde a una clienta muy querida, pero sobre todo recuerda con cariño a una mujer que irradiaba cercanía, dulzura y amor por su familia. Quedará para siempre el recuerdo de su presencia serena, de su sonrisa y de la felicidad con la que compartía la mesa junto a los suyos.

Desde estas líneas quiero expresar mi más sentido pésame a su esposo, a sus hijos, a sus padres, familiares y amigos. Que encuentren consuelo en el inmenso legado de amor que Elisa deja en cada una de sus vidas y en la certeza de que las personas que siembran tanto cariño nunca desaparecen del todo, porque siguen viviendo en el corazón de quienes las amaron y en la memoria de quienes tuvieron la suerte de conocerlas.

Descansa en paz, Elisa. Tu luz permanecerá para siempre en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de cruzarnos en tu camino.