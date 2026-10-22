Los embalses ourensanos reducen sus reservas al 58%

Los embalses de la provincia de Ourense almacenaban 932 hectómetros cúbicos de agua, el 58,14% de su capacidad total. Las reservas provinciales experimentaron un descenso de 39 hectómetros cúbicos en una semana, una caída de 2,43 puntos porcentuales. El volumen acumulado se encuentra por debajo del registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando los pantanos ourensanos guardaban 1.030 hectómetros cúbicos y estaban al 64,25% de su capacidad.

Entre los embalses que presentan niveles más reducidos destaca Albarellos, que almacena 21 hectómetros cúbicos de los 91 que puede contener, alrededor del 23% de su capacidad. También se encuentran en una situación delicada Salas, con 25 hectómetros cúbicos de 87 posibles, y As Conchas, que guarda 27 de sus 80 hectómetros cúbicos de capacidad, aproximadamente un 34%.

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En el otro extremo, el embalse de Bao mantiene 201 hectómetros cúbicos de agua sobre una capacidad de 238, lo que supone cerca del 85%. Castrelo de Miño también presenta un nivel elevado, con 51 hectómetros cúbicos de los 60 que puede almacenar, alrededor del 85%.

Por volumen, As Portas continúa siendo una de las principales referencias de la provincia. Con una capacidad de 536 hectómetros cúbicos, almacena 287 hectómetros cúbicos, alrededor del 54% de su capacidad. Otra de las grandes reservas hídricas, Santo Estevo, con capacidad para 213 hectómetros cúbicos, acumulaba 162, aproximadamente el 76% la semana pasada.