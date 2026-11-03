Los embalses de Ourense ya están por debajo de la mitad de su capacidad tras desplomarse un 80% las lluvias

La falta de lluvias empieza a preocupar por sus efectos sobre las reservas de agua de la provincia. Los embalses de la demarcación Miño-Sil se encuentran al 48,6% de su capacidad, un nivel que ya está por debajo de la mitad y que se sitúa un 4,4% por debajo de la media histórica. Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) pide a los concellos que mantengan las medidas de ahorro y limiten los usos de agua que no sean prioritarios.

La advertencia se produjo este martes durante la cuarta reunión de la Oficina Técnica de la Sequía, celebrada después de los encuentros de agosto, septiembre y octubre. El organismo analiza la evolución de las precipitaciones, el nivel de los ríos y las reservas de agua para evaluar la situación en la demarcación.

El presidente de la CHMS, Quiroga, explicó que existe un escenario de escasez coyuntural en cuatro zonas: Miño Alto, Miño Bajo, Sil Inferior y Limia. Aunque por ahora se pueden atender las demandas de agua reconocidas, la situación obliga a limitar los usos que no son esenciales.

Las lluvias caen un 80% y los ríos llevan mucha menos agua

Los últimos datos reflejan la gravedad de la falta de precipitaciones. Desde el comienzo del año hidrológico 2026/2027, el pasado 1 de octubre, se han registrado una media de 22 litros por metro cuadrado, un 80% menos que el valor habitual para octubre.

La escasez no se limita al último mes. Las precipitaciones acumuladas entre marzo y octubre también han sido especialmente reducidas, lo que ha dificultado la recuperación de las reservas de agua después del verano.

La situación también se refleja en los ríos, cuyos caudales circulantes están un 68% por debajo de lo habitual. Esto significa que transportan bastante menos agua de la que correspondería a estas fechas, mientras que los embalses almacenan menos de la mitad de su capacidad.

Esta combinación de pocas lluvias, menor caudal en los ríos y reservas reducidas aumenta la preocupación de cara a los próximos meses, especialmente si no llegan precipitaciones suficientes para recuperar los niveles.

La CHMS pide a los concellos que mantengan las restricciones

Ante este escenario, la Confederación ha trasladado a los ayuntamientos la necesidad de continuar con las medidas de ahorro que comenzaron durante el verano. Entre las recomendaciones figuran evitar el baldeo de calles, reducir el riego de jardines y campos deportivos y limitar el uso de fuentes públicas.

El objetivo es reservar el agua disponible para los usos esenciales y garantizar, por encima de todo, el abastecimiento a los hogares. La CHMS insiste en que los ayuntamientos deben fomentar un consumo responsable y poner en marcha campañas de concienciación para evitar el derroche.

La situación podría obligar a adoptar medidas más estrictas si la falta de lluvias continúa y las reservas siguen disminuyendo. Entre las posibles consecuencias en los municipios más afectados estarían nuevas limitaciones para el riego, el llenado de piscinas o la limpieza de espacios públicos. Si los sistemas de abastecimiento sufrieran problemas de disponibilidad, también podrían llegar a plantearse restricciones en el suministro, aunque la Confederación no ha anunciado por ahora cortes de agua a la población.