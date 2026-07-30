Los embalses de la provincia de Ourense afrontan el mes de agosto con reservas al 75%

Ourense afronta con tranquilidad la cuarta ola de calor sabiendo que sus pantanos se encuentran al 75% de su capacidad. Las intensas precipitaciones caídas durante los meses de invierno mantienen los embalses ourensanos por encima de la media de los últimos diez años, que se sitúa en el 69,47%, una diferencia de más de seis puntos porcentuales. Los últimos datos sitúan el volumen almacenado en 1.214 hectómetros cúbicos, lo que supone el 75,73% de la capacidad total de los pantanos ourensanos.

La evolución de la última semana apenas ha alterado el balance provincial. El conjunto de los embalses perdió únicamente 2 hectómetros cúbicos, un descenso del 0,12%, reflejo de una situación de estabilidad pese al aumento del consumo, la intensidad del calor y la menor aportación de agua durante el período estival.

Entre los grandes embalses de la provincia destacan los niveles de Bao que se encuentran al 94% de su capacidad

La capacidad de los embalses en Ourense. | La Región

Niveles elevados

Entre los grandes embalses de la provincia destacan los elevados niveles de Bao, que se encuentra al 94% de su capacidad, seguido por San Esteban y Prada, ambos con un 84%, así como Castrelo (83%) y Velle (82%). También As Portas, el mayor embalse de la provincia por capacidad, conserva 399 hectómetros cúbicos, equivalentes al 74% de su volumen máximo.

No todos los pantanos presentan, sin embargo, la misma situación. Los niveles son considerablemente más ajustados en Edrada, que apenas alcanza el 43% de su capacidad, así como en Santa Eulalia y Pías, ambos en torno al 50%. También Albarellos y Salas se mantienen ligeramente por encima de la mitad de su capacidad.

Durante la última semana los embalses de la provincia tan solo han acusado un descenso de dos hectómetros cúbicos

La evolución semanal también ha sido desigual. Mientras Bao incrementó sus reservas en 30 hectómetros cúbicos, San Esteban ganó cinco y Peñarrubia dos, el embalse de As Portas registró el mayor descenso al perder 27 hectómetros cúbicos. También redujeron sus reservas As Conchas, Cenza, Salas y Chandrexa.

En el conjunto autonómico, Galicia acumula 2.273 hectómetros cúbicos de agua sobre una capacidad total de 3.220, lo que sitúa el promedio de la comunidad en el 70,59%. Por volumen de agua embalsada, Ourense no solo alberga el 53,2% de toda el agua embalsada en Galicia, sino que su porcentaje de ocupación (75,55%) supera en casi cinco puntos la media autonómica (70,59%), manteniéndose 10 puntos por encima de las provincias costeras.

Mientras A Coruña, Lugo y Pontevedra se sitúan por debajo o al límite del 66%, Ourense mantiene su ventaja gracias al volumen almacenado en las grandes presas de la cuenca del Miño-Sil: As Portas, Bao y San Esteban.