Frenazo a la producción eléctrica en Ourense por la escasez de lluvias
EMBALSES EN OURENSE
Salamanca arrebata a Ourense el trono hidroeléctrico por la escasez de lluvias. La provincia se consolida como segunda potencia hidráulica del país, pero pierde fuelle tras un inicio de 2026 histórico.
Ourense se consolida en este 2026 como el segundo gran motor hidroeléctrico de España. Los datos oficiales del sistema eléctrico entre enero y mayo certifican que los embalses de la provincia inyectaron a la red nacional 2.550.432 megavatios hora (MWh). Este volumen, impulsado por un intenso régimen de precipitaciones en el arranque del año, supone casi triplicar los 890.000 MWh registrados en el mismo periodo durante la dura sequía de 2022.
Pese a la contundencia de las cifras, la falta de lluvias sostenidas durante la primavera ha frenado el ritmo de las turbinas en las cuencas del Miño y el Sil. Esta ralentización ha impedido reeditar el máximo histórico alcanzado en 2024, cuando la provincia batió todos los registros con 3,57 millones de MWh generados en solo cinco meses.
Ese parón primaveral ha tenido una consecuencia directa en el ranking estatal: Ourense cede temporalmente el primer puesto nacional a Salamanca. La provincia castellanoleonesa, impulsada por los gigantescos saltos del río Duero (como Aldeadávila o Villarino), ha cerrado mayo con 3,08 millones de MWh. Aun así, Ourense retiene una fortísima segunda posición, marcando una enorme distancia sobre otras potencias hidráulicas como Cáceres o Lleida.
Pulso por el liderazgo
La radiografía energética de la última década en España constata una hegemonía bicéfala y un mano a mano ininterrumpido entre Ourense y Salamanca. La provincia gallega ha sido la líder absoluta en los años completos de 2018, 2019, 2020, 2023 y 2024.
Por su parte, la cuenca salmantina aprovechó las flaquezas meteorológicas del noroeste para imponerse en el cómputo anual de 2021, 2022, 2025 y en este arranque provisional de 2026.
El desenlace del actual ejercicio dependerá exclusivamente del volumen de precipitaciones que reciba la provincia durante el próximo otoño.
Apagón fósil y sin peso solar
Más allá de la contundencia del agua, el balance hasta mayo constata la práctica desaparición de las fuentes fósiles en la provincia. La quema de combustibles se ha desplomado hasta unos residuales 13.867 MWh (frente a los casi 74.000 MWh de 2017), certificando la descarbonización del territorio.
El espacio complementario al agua lo ocupa la energía eólica, que se mantiene como segunda fuente de generación con 176.444 MWh. La gran anomalía del mix energético ourensano respecto a la tendencia nacional es la energía solar: mientras el resto de España supera los 20 millones de MWh fotovoltaicos, Ourense apenas inyectó 2.088 MWh a la red. El reciente descarrilamiento del macroparque previsto en A Gudiña confirma que este tipo de inversiones siguen esquivando la provincia, que fía buena parte de su capacidad de exportación eléctrica al viento y a sus ríos.
Pugna energética por una megabatería en el río Avia
La fiebre por convertir a Ourense en el gran almacén energético de España ha abierto un frente en el río Avia. El pistoletazo de salida lo dio Naturgy, al solicitar a la Confederación Hidrográfica un caudal de 38.800 litros por segundo para levantar una central de bombeo entre Avión, Carballeda de Avia y Leiro. Sin embargo, este movimiento ha desatado una intensa pugna administrativa a la que se han sumado otras cuatro empresas, abriendo una carrera por la concesión.
Entre estos competidores destaca el grupo gallego Tasga, que ya ha puesto sus cartas sobre la mesa: una inversión que alcanzaría los 634 millones de euros para excavar una central de bombeo reversible de hasta 536 megavatios (MW) que aproveche como depósito inferior el embalse de Alvarellos, en el Avia, y como depósito superior una balsa semienterrada de nueva creación. Su propuesta conectaría el actual embalse con la nueva balsa, que estaría situada los montes de Avión o Pena Corneira, generando unos 300 empleos directos durante los seis años de obra.
Otros proyectos
El novedoso empuje del Avia engrosa una cartera provincial de megaproyectos que ya supera los 3.000 millones de euros. Siguiendo el curso del agua, el río Miño concentra otros tres asaltos: Naturgy impulsa el proyecto “Filgueira”, una obra de 500 millones y 485 MW desde la actual presa de Frieira (Padrenda), además de otra central de 200 millones entre Belesar y Os Peares. A escasos kilómetros de allí, el Grupo Cuerva tramita un bombeo en caverna de 237 millones en Castrelo de Miño.
Pero el techo de este bum hidráulico espera en el Macizo Central. Iberdrola tramita Conso II, una obra de 1.500 millones y 1.800 MW -el equivalente a la potencia de dos reactores nucleares- que unirá los embalses de Cenza y O Bao. Un laberinto de túneles a 500 metros bajo tierra que coronaría a Ourense como la “batería” más grande de Europa Occidental.
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