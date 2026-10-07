Así se encuentran los principales proyectos pendientes del Estado en Ourense

Ourense encara el final de la legislatura con una larga lista de infraestructuras pendientes, desde la integración ferroviaria y la Variante Exterior hasta distintos proyectos viarios que acumulan retrasos, siguen en redacción o permanecen paralizados. El balance deja obras en marcha sin rematar y actuaciones reclamadas durante años que continúan sin avances concretos.

Sin estación, Variante Exterior en vilo, caos en el AVE y San Cibrao sin terminal

La integración urbana del ferrocarril arrastra demoras críticas: la Estación Intermodal, tras años de retrasos, afronta ahora una paralización por un modificado de proyecto que desplaza su remate más allá de 2032, mientras la Variante Exterior mantiene en obras solo su primer tramo (Taboadela-Seixalbo), también con severos retrasos.

En el plano operativo, el verano de 2026 acumuló graves incidencias en las unidades Avril y Avlo, con demoras de hasta siete horas por averías en Taboadela y fallos de tensión en A Gudiña. Además, el Estado mantiene congelada la estación ferroviaria de mercancías del Polígono de San Cibrao das Viñas, ignorando el anteproyecto de 20,5 millones de euros impulsado por el empresariado de la zona industrial.

El “día de la marmota” con la A-76 y el descarte de la vía a Pontevedra

En el oriente provincial, la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada sigue en el limbo administrativo, habiéndose aprobado únicamente el sector leonés Villamartín de la Abadía-Requejo mientras la vertiente ourensana permanece congelada, y el Gobierno se remite en sus sucesivas comunicaciones a afirmar que los proyectos se encuentran “en redacción”. A esto se suma el portazo oficial del Ministerio de Transportes a la vía de alta capacidad O Carballiño-Pontevedra reclamada por el Pacto de Pedre.

En O Barco, la circunvalación alcanza solo el 69% de ejecución tras siete años de obras sobre un plazo inicial de tres, y aunque debería haberse rematado en esta legislatura, tendrá que esperar.

Circunvalación Norte con retraso; Arqueolóxico, a punto pero aún cerrado

El tramo inicial Eirasvedras-Quintela de la Variante Norte (1,7 km) cumplió en septiembre cuatro años desde la colocación de su primera piedra acumulando 21 meses de retraso sobre el plazo contractual, sin haber iniciado los viaductos clave sobre la N-120 y la vía férrea ni licitado la continuación a A Casilla. En el casco urbano, la parálisis salpica también a los equipamientos estatales: el Museo Arqueolóxico Provincial despide una nueva legislatura con sus puertas cerradas tras continuas demoras en su rehabilitación, que parece encarar ya su recta final, mientras la nueva sede de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) continúa sin reserva presupuestaria concreta.

La A-56, la N-120 y sus dobles carriles y el deterioro del firme de A-52 y N-540

El eje Ourense-Lugo concluye la legislatura sin alternativa de alta capacidad y ningún avance en el horizonte. La A-56 mantiene como único tramo construido los 8,8 kilómetros aislados entre A Barrela y San Martiño -un tramo isla sin continuidad hacia ninguna de las dos ciudades-. Como consecuencia, la saturada N-120 sigue esperando los 4,22 kilómetros de terceros carriles de adelantamiento en Os Peares, cuyo proyecto continúa “en redacción” según admitió el Gobierno en septiembre. Este déficit se agrava con el desgaste estructural del firme en la autovía Rías Baixas (A-52), en la N-120 y en la N-540, esta último con múltiples protestas vecinales durante la legistlatura, combatido con bacheos paliativos de urgencia en lugar de pavimentaciones integrales.