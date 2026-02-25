Una entrada de partículas en suspensión procedentes de África amenaza con llegar a Ourense
POBLACIÓN VULNERABLE
La Xunta de Galicia advierte de que la calidad del aire puede empeorar este jueves en determinadas zonas de las provincias de Ourense y de Lugo ante la llegada de partículas en suspensión de arena procedentes del norte de África. Una situación ante la que la población sensible, menores o mayores, así como personas con problemas de respiración, deben tener en cuenta
Las provincias de Ourense y Lugo pueden verse afectadas por la posible llegada de partículas en suspensión procedentes del norte de África. Así lo dio a conocer la Dirección Xeral de Saúde Pública este miércoles luego de que se activara el protocolo de actuación ante este efecto climatológico.
De acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, la llegada de estas partículas puede provocar que la calidad del aire empeore por el aumento de su concentración en el aire.
De acuerdo con la Xunta, las personas que más pueden verse afectadas son las que tienen alguna enfermedad o condición respiratoria como asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, de igual manera es necesario prestar particular atención a la población vulnerable, como son personas de avanzada edad, niños y embarazadas.
Por este motivo, el departamento de Saúde Pública recomienda que hasta que este episodio finalice se limiten las actividades al aire libre, se cierren las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y se usen mascarillas y/o gafas en exteriores.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 25 de febrero
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 25 de febrero
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Martes, 24 de febrero