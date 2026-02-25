Una entrada de partículas en suspensión procedentes de África amenaza con llegar a Ourense

Las personas que más pueden verse afectadas son las que tienen alguna enfermedad respiratoria (archivo).

Las provincias de Ourense y Lugo pueden verse afectadas por la posible llegada de partículas en suspensión procedentes del norte de África. Así lo dio a conocer la Dirección Xeral de Saúde Pública este miércoles luego de que se activara el protocolo de actuación ante este efecto climatológico.

De acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, la llegada de estas partículas puede provocar que la calidad del aire empeore por el aumento de su concentración en el aire.

De acuerdo con la Xunta, las personas que más pueden verse afectadas son las que tienen alguna enfermedad o condición respiratoria como asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, de igual manera es necesario prestar particular atención a la población vulnerable, como son personas de avanzada edad, niños y embarazadas.

Por este motivo, el departamento de Saúde Pública recomienda que hasta que este episodio finalice se limiten las actividades al aire libre, se cierren las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y se usen mascarillas y/o gafas en exteriores.