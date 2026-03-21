La huelga sanitaria afecta a más de 1.700 ourensanos

La huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, convocada con carácter indefinido en formato semanal, deja ya un impacto notable en la asistencia hospitalaria. En esta última semana, entre el lunes y el jueves, se suspendieron en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras 89 cirugías, 1.499 consultas hospitalarias y 191 pruebas diagnósticas. Esto deja un balance de más de 1.700 ciudadanos ourensanos afectados de manera directa por las movilizaciones.

La incidencia acumulada comienza a ser significativa y existen dudas sobre la capacidad recolocar las citas perdidas. Desde que comenzó este paro, cerca de 4.000 pacientes de la provincia han visto alterada su atención sanitaria, en un contexto de creciente presión sobre el sistema hospitalario por parte de los profesionales.

A nivel gallego, el número asciende a 673 operaciones, 18.611 consultas y 1.945 pruebas, cifras que evidencian la magnitud del seguimiento, especialmente en el ámbito hospitalario.

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, ha reconocido el “importante impacto sobre la asistencia” de las movilizaciones de los facultativos. En este sentido, subrayó la preocupación de la Administración gallega por las consecuencias asistenciales de estos parones y expresó voluntad de diálogo: “Estamos dispuestos a negociar dentro del contexto que tenemos”, apuntó.

Reunión para abordar Atención Primaria

La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega retomarán el diálogo el próximo lunes en una reunión convocada por el Sergas para abordar la huelga de Atención Primaria, que se prolonga desde hace semanas. La Xunta confía en que este avance permita poner fin al encierro de facultativos en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo y demás cuestiones relacionadas con este parón.

Desde O’Mega aseguran que acudirán a la cita con “talante constructivo”, aunque mantienen la presión con diferentes movilizaciones ante “la falta de soluciones a la sobrecarga asistencial”.

En la provincia de Ourense, la incidencia de estas mobilizaciones crece: solo en la última jornada se suspendieron 410 consultas, elevando el total a 2.170 desde el inicio del paro. Un escenario que refleja el impacto acumulado sobre pacientes y profesionales, aunque inferior que en otros lugares de Galicia.