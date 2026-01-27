El estudio del virus respiratorio sincital se expande a las residencias

El ensayo clínico Sincigal, centrado en evaluar la eficacia de la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en población adulta, da un nuevo paso al extenderse a las residencias sociosanitarias. La Consellería de Sanidade incorpora, de esta manera, el ámbito asistencial al estudio, con el objetivo principal de reducir los ingresos hospitalarios asociados a este virus.

Personal de enfermería colaborador en el ensayo se desplazará a las residencias para informar a las personas usuarias y ofrecerles participar en una investigación que ya suma alrededor de 35.000 participantes en toda Galicia y más de 4.000 en Ourense. El despliegue comenzará en 50 centros sociosanitarios, donde se administrará una vacuna ya autorizada, con la intención de comprobar su efectividad real comparando la evolución de personas vacunadas y no vacunadas.

En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, el estudio cuenta con una amplia implantación territorial, con 51 centros de salud adheridos, además del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde se puede participar de lunes a viernes sin cita previa. Esta cobertura permite acercar el ensayo tanto a zonas urbanas como rurales, facilitando el acceso de la población adulta a la iniciativa.

Además, el próximo fin de semana los 14 hospitales del Servizo Galego de Saúde volverán a abrir de forma extraordinaria sus puntos de participación, en horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas, para cualquier persona mayor de 18 años interesada en sumarse al estudio.

La participación implica un 50% de posibilidades de recibir vacuna, lo que permitirá analizar posteriormente la diferencia de hospitalizaciones entre ambos grupos. El objetivo final es generar evidencia científica que avale la eficiencia de esta inmunización en adultos, siguiendo la estela del estudio Galflu, que ya permitió incorporar la vacuna de alta carga frente a la gripe para mayores de 70 años en el sistema público de salud.