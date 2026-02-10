Ourense sale con sus tractores a Madrid para defender al campo y exigir cambios en las políticas agrarias

Alrededor de 400 personas y 14 tractores se movilizarán este miércoles desde la provincia de Ourense para unirse a las protestas del sector agrario en Madrid, convocadas por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (UNASPI). El objetivo de la tractorada es trasladar el rechazo del campo a las políticas agrarias actuales y reclamar un cambio urgente de rumbo.

Según explicó Miguel Gómez, portavoz de los manifestantes en Ourense, los tractores comenzarán a cargarse a partir de las 16:00 horas en un convoy de “entre seis y siete góndolas” que se trasladará a la capital, donde la manifestación arrancará cerca de las 9:00 horas en la Plaza Colón y avanzará por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura. Por motivos de seguridad, los tractores no podrán acceder a la calle Santa Isabel, y la organización recibió el viernes pasado una resolución gubernativa que limita a 500 el número máximo de tractores en Madrid.

Tregua en Ourense para no afectar el Entroido

Tras la tensión vivida el pasado viernes en la Subdelegación del Gobierno en Ourense, cuando cerca de un centenar de tractoristas irrumpieron por la llegada de multas de hasta 3.000 euros, el sector alcanzó un acuerdo con las autoridades. Los manifestantes se comprometieron a no bloquear la N-525 hasta el 20 de febrero y a permitir que las fiestas del Entroido se celebren con normalidad, manteniendo la protesta en la A-52 de forma controlada. Además, los vehículos que se trasladarán a Madrid serán transportados en camiones para evitar nuevos cortes.

El presidente de la Diputación de Ourense, Luís Menor, trasladó su apoyo a agricultores y ganaderos, aunque recalcó que la ocupación de la Subdelegación del Gobierno la pasada semana no fue una forma adecuada de reivindicar. Menor subrayó que la movilización busca presionar a las administraciones y que se cumplan acuerdos justos, como en el caso del Mercosur, con cláusulas de garantía y salvaguardia que aseguren una competencia equitativa.