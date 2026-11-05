Ourense reúne a expertos para descubrir las claves de vivir más y mejor: hablamos de longevidad

Es la provincia de Ourense una de las que acoge un mayor número de personas centenarias, cerca de medio millar, si bien el reto actual persigue alcanzar esas edades tan avanzadas con autonomía, salud y bienestar. Para analizar a fondo las causas biológicas, sociales y ambientales que explican esta realidad, el Foro La Región acoge la primera Jornada Internacional de Longevidad, un encuentro que congregará a investigadores, médicos y especialistas de primer nivel este mismo sábado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

El encuentro se integra dentro de la estrategia del proyecto Ourensividad, una iniciativa multidisciplinar encabezada por la médica de familia Cristina Margusino y la farmacéutica y nutricionista Cristina Conde. Este colectivo trabaja para identificar los factores protectores de la población ourensana a través de cinco líneas maestras que abarcan la investigación científica; la alimentación vinculada a los productos de proximidad y la dieta atlántica; el papel preventivo de la Atención Primaria; la cohesión comunitaria en el medio rural frente a la soledad no deseada; y el aprovechamiento terapéutico del patrimonio termal. Entre los trabajos de base destaca la investigación publicada el año pasado en la revista científica "Nutrients", centrada en analizar al detalle los hábitos nutricionales y el estilo de vida de los centenarios ourensanos.

Aanálisis con rigor

La jornada busca trasladar todo ese conocimiento científico a la práctica diaria de la salud, huyendo de mitos y analizando con rigor los datos disponibles. Con este objetivo, el programa se estructura en dos mesas redondas temáticas y una conferencia magistral de cierre.

La primera mesa, porqué se vive más en Galicia y en Ourense, estará moderada por la doctora María Pilar Rodríguez Ledo, médica rural y presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Intervendrán Pablo García Vivanco, farmacéutico, coautor del estudio de "Nutrients" sobre la Dieta Atlántica, y el doctor Alberto Cepeda Sáez, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidade de Santiago de Compostela, centrado en microbiota intestinal e inflamación. La mesa sumará al doctor Roberto Fernández Álvarez, médico especialista en Atención Primaria en Allariz, a la especialista en nutrición clínica Graciela Varela, que comparará Galicia con otras regiones longevas del mundo mediante biomarcadores esenciales, y a la doctora Ana Díaz Cortés, experta en deterioro cognitivo que introducirá un vídeo de personas centenarias.

El segundo panel, moderado por la farmacéutica y nutricionista Cristina Conde Rodríguez, abordará cómo llevar estas evidencias a medidas concretas para favorecer una vida más activa. Participará el doctor Manuel Fernández Muinelo, internista y director médico de Recoletas Salud en Ourense, junto al doctor Chema Faílde, profesor de la Universidade de Vigo y presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. El potencial del agua mineromedicinal lo explicará la doctora Dolores Fernández Marcos, directora médica de Caldaria Termal, en tanto la investigadora Ana Canelada aportará su trabajo de campo sobre las zonas de longevidad realizado junto al demógrafo internacional Michel Poulain.

El profesor Antonio Salas se encarga de poner el broche

La clausura correrá a cargo del profesor Antonio Salas Ellacuriaga, catedrático de la USC y genetista del IDIS, que ofrecerá una ponencia sobre la longevidad en la era de la medicina personalizada y las ciencias ómicas. Junto a él participará de manera destacada el doctor Julio Ancochea, jefe de Neumología en el Hospital de La Princesa, presidente de Asomega y Medalla Castelao 2024, completando un programa que sitúa a Ourense en el centro del debate sobre el envejecimiento saludable.