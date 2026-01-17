La falta de pisos en alquiler obliga a los interesados a compartir vivienda

La oferta de habitaciones en piso compartido en la ciudad se ha duplicado en el último año, alcanzando ya el centenar de ofertadas de manera simultánea. Según el último informe publicado por Idealista, la ciudad registra un incremento interanual del 100%, una de las mayores subidas de las capitales de provincia de toda España, solo por detrás de Teruel, Ávila y Segovia, y muy por encima de la media general, que se sitúa en un 19%.

El crecimiento de la oferta no ha venido acompañado de una moderación de precios, todo lo contrario, ya que ha subido un 17% en 2025, una de las mayores alzas del país, hasta alcanzar los 300 euros mensuales, aunque por debajo de la media nacional, que se sitúa en 425 euros.

El gran aumento de habitaciones individuales en el mercado, supone que la oferta se aproxime más a la demanda, bajando los interesados por habitación en un 27%

Así a todo, desde las inmobiliarias de la ciudad señalan que la mayoría de los propietarios todavía sigue optando por alquilar los pisos completos. Esto provoca que, en la práctica, la demanda de inquilinos que buscan una habitación individual siga superando a la oferta real disponible, por lo que el precio no deja de ir hacia arriba.

“Como ha subido tanto la vivienda hay más gente que quiere compartir piso, especialmente lo notamos desde hace un par de meses”, señalan desde la inmobiliaria Centro Ourense, que confirma que “hay más demanda que oferta, es raro que la gente alquile por habitaciones”.

Ante esta situación, en muchos casos, explican, son los propios inquilinos -principalmente estudiantes o jóvenes trabajadores- quienes posteriormente buscan compañeros para repartir gastos y ocupar las distintas habitaciones.

HASTA 500 EUROS

La gestión de alquiler por habitaciones individuales se realiza principalmente por plataformas como Idealista, no siendo tan común a través de las inmobiliarias.

En dicha aplicación hay actualmente 98 habitaciones en oferta en la ciudad -frente a 213 viviendas completas- que oscilan en un abanico de precios que van desde 160 euros, en A Ponte, hasta los 499 euros, en el centro, siendo la media actual de 328 euros.

Es un tipo de alquiler en el que el propietario saca más rédito por habitación. En un piso de tres habitaciones de Ourense, en este caso se pueden obtener más de 900 euros, mientras que si se alquila completo, la media no alcanza los 800 euros. Además, en muchos casos, también se aprovecha para convertir el salón en habitación y potenciar mucho más el beneficio.

En muchos casos, también se trata de la opción más accesible y rápida para inquilinos, ante situaciones de necesidad inminente. “En mi caso particular tenía bastante urgencia y no conocía a nadie que ofreciese habitaciones ni nadie que se quisiese ir a vivir a un piso compartido”, expresó Timothée Braik, que consiguió una de las cinco habitaciones de un piso de la ciudad, que también aprovechó el salón como dormitorio.

“Funciona de modo que cada uno a título completamente individual busca el alquiler de la habitación y es un poco la ruleta de la suerte en cuanto a los compañeros de piso que puedas tener”, subrayó el inquilino, que confesó que en su caso fue un éxito, pero que en experiencias anteriores sufrió todo lo contrario.