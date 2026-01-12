❌✅ Encuesta | ¿Crees que las nuevas medidas para regular el alquiler de la vivienda serán suficientes o insuficientes?

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado un decreto-ley que incluye medidas con el objetivo de solucionar el precio de la vivienda en alquiler y hacerla más accesible a toda la población. Entre las medidas se detallan estas tres: -Limitación del alquiler de viviendas por habitaciones, topando el precio de cada habitación. -Bonificar el 100% en el IRPF a los propietarios que renueven los contratos e alquiler sin subir el precio. -Y regular los alquileres de temporada

El Gobierno pretende aprobar estas medidas en las próximas semanas a través de un real decreto-ley para modular el mercado del alquiler, cuya medida central será una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio.

La norma también regulará los alquileres de temporada para frenar el fraude y establecerá un régimen sancionador, además de limitar el alquiler por habitaciones para evitar incrementos encubiertos de precios, especialmente en zonas tensionadas.

El decreto incluirá asimismo medidas para reforzar la vivienda pública a través de la nueva Empresa Estatal Casa 47 y del Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones.