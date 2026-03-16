Fijación en los cristos: roban figuras de las cruces de cuatro cementerios de Ourense

En solo diez días, los ladrones entraron en cuatro cementerios de la provincia, tres de ellos en la comarca de Celanova y otro en Coles, y se llevaron los cristos que estaban colocados en las cruces. El último de ellos ocurrió entre el sábado y el domingo en el camposanto de Santa María de Fechas, según explica el párroco, Miguel Blanco.

El párroco Miguel Blanco, frente a las cruces con los Cristos robados | Xesús Fariñas

Fue el mediodía del domingo cuando una vecina se dio cuenta de lo sucedido. Pilar, una de las herederas de las sepulturas, se percató de que faltaban seis cristos de los panteones. “Onte fomos a misa ás 12:30 horas e ao sair unha señora deuse conte de que faltaban crucifixos”, relata un residente.

Cruces carentes de Cristos | Xesús Fariñas

Saben que tuvo que suceder entre el sábado y el domingo porque la mujer acudió el sábado al cementerio y los cristos aún estaban en su sitio. María Lucía López explica que la misa en principio se iba a celebrar el sábado, pero un entierro obligó a cambiar los planes y posponerla al domingo. “Cando terminou entrou Pilar dicindo que roubaran o cristo dela e de varias sepulturas. Ela estivera o sábado de tres e media a catro e estaban todos e o domingo foi a sepultura a rezar e deuse conta”. relata.

Fila de cruces sin cristos | Xesús Fariñas

Tras conocer lo sucedido, la mujer dio aviso al párroco y denunciaron los hechos ante la Guardia Civil. Los agentes acudieron hasta el lugar para hacer fotografías de lo sucedido y comenzar a investigar el robo. Este domingo en el cementerio se podía ver como hasta seis cruces se encontraban sin su correspondiente cristo. Todas ellas de una misma fila, sin embargo, los ladrones no se llevaron las figuras de todos los panteones, solo las de una fila que estaba cercana a la carretera.

Este robo supone un golpe anímico para los afectados, no por el valor económico de los robado, sino por su valor sentimental. “Encontreime cunha sorpresa desagradable, é moi desagradable chegar a onde están os pais e que pase isto. Nunca esperei que viñeran buscar isto aquí”, explica Pilar Basalo. En su caso le sustrajeron un cristo grande, aunque al arrancarlo quedó una mano. “Esperemos que non volvan. (…) Está fatal, así non gusta, falta algo, parece un abandono”, aseguró.

Basalo explica que la parroquia es pequeña y no vive mucha gente, lo que ayuda a los ladrones, ya que saben que cuando menos vecinos haya, menos riesgo asumen. “Isto era moi tranquilo ata agora, nunca viñeran aquí”, asegura Basalo.