¿Sabe usted que cierto fiscal general estuvo en Ourense este finde?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Raigame tuvo un curioso invitado sorpresa

La Región
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Publicado: 18 may 2026 - 10:37 Actualizado: 18 may 2026 - 13:23
Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz | La Región

¿Sabe usted que el polémico ex fiscal general Álvaro García Ortiz intentó marcarse una escapada de incógnito este fin de semana en Ourense? ¿Que el sábado se le vio en el Auditorio muy atento a la sátira sobre Fraga de la obra “Iribarne”? ¿Que este domingo, en su gira ourensana, se pasó por el folclore de Raigame? ¿Que las filtraciones sobre sus pasos de este fin de semana fueron una constante?

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