DEZ DÍAS DE TEATRO
O FITO di adeus entre danza, circo e teatro
DEZ DÍAS DE TEATRO
O Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO) pechou onte a súa decimonovena edición tras dez días de programación que combinaron teatro, danza, circo e espectáculos de rúa. A cita reuniu compañías galegas, nacionais e internacionais, con propostas repartidas por distintos escenarios da cidade e actuacións tamén en Celanova e Ribadavia.
A derradeira fin de semana de programación deixou varias propostas destacadas, entre elas "Sen Patrón", da compañía galega Pistacatro, que se representou o sábado en Ribadavia. O espectáculo combinou circo contemporáneo e humor, levando a programación do festival máis alá da cidade.
A recta final arrancou o venres con "Entrecruzad@s", da compañía colombiana Opsis/L’Explose, unha proposta de danza contemporánea sobre os prexuízos. O sábado, Marta Alonso levou "Dance Join" á praza de San Martiño, mentres que as rúas da cidade acolleron durante as tres xornadas "Inorganic", de Arun Run.
O peche definitivo chegou onte no Teatro Principal con "A Arte da Guerra", de Mofa e Befa, unha comedia inspirada no tratado militar de Sun Tzu. Entre as novidades desta edición destacou tamén "67 Graos", unha iniciativa que deu protagonismo a cinco compañías emerxentes no campus universitario.
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