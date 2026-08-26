Francisco, residente en Gran Canaria: “Yo nací en Madrid, pero fue un error; tendría que haber nacido en Galicia”

Las raíces familiares de Francisco Fernández están en Galicia. Por azares del destino nació y vivió gran parte de su vida en Madrid, pero desde pequeño mantuvo un vínculo estrecho con la tierra de sus padres, donde pasaba los veranos y las Navidades. Años después, estudió en A Coruña y hoy, aunque reside en Las Palmas de Gran Canaria, continúa regresando a Ourense siempre que puede.

Pregunta. Nació en Madrid, pero Galicia siempre ha estado presente en su infancia.

Respuesta. Yo nací en Madrid, pero fue un error. Tendría que haber nacido en Galicia. Cuando era niño, venía siempre de vacaciones, me quedaba con mis abuelos y éramos felices saliendo con el ganado a las fincas.

P. Entonces, ¿se siente gallego a pesar de haber nacido y crecido en Madrid?

R. Sí, totalmente. Yo puedo decir que soy muy gallego. En Galicia estoy a gusto porque el entorno me resulta familiar, me hace sentir bien y me transmite paz. Siempre tengo ganas de regresar.

P. Y, de hecho, estudió aquí la carrera.

R. Tenía claro que quería estudiar Aparejadores. Mi padre me dijo que podía probar en Galicia y finalmente entré aquí. Yo estaba encantado. Fue una época importante. Además, estando en A Coruña, cuando volví a Madrid se me notaba incluso en mi manera de hablar, porque se me pegó el acento. Cuando aparecía, todos decían: “¡Ah, mira, ya viene el galleguito!”.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de volver a Galicia?

R. Aquí la cabeza funciona de una manera especial. Al final, volver aquí hace que mi mente se transporte a un lugar en el que de pequeño estuve muy tranquilo, y eso es muy valioso, porque me trae muchísimos recuerdos bonitos. También me gusta reencontrarme con la familia que tengo aquí y con la gente que forma parte de nuestra vida.

P. Entonces, aunque su vida esté ahora en Canarias, ¿siente que Galicia sigue siendo su casa?

R. Sí. Galicia siempre ha sido una parte fundamental de mí. No importa dónde vivas: cuando has crecido con unas costumbres, una familia y unos recuerdos, todo eso se te queda para toda la vida. Afortunadamente, a mi mujer, que es canaria, le encanta estar aquí, y eso hace que podamos venir juntos de visita durante las vacaciones. Mi objetivo para el día de mañana es poder pasar en Galicia la mitad del año y la otra mitad en Canarias.