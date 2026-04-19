El fuego devoró un tercio de Ourense en la última década

Los números no mienten, pero en el caso de la provincia de Ourense, duelen. El balance del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga 2026) confirma que el territorio ourensano es, con una diferencia abrumadora, el más castigado por las llamas en la comunidad autónoma. En el decenio comprendido entre 2016 y 2025, la provincia registró el 67,21% de toda la superficie quemada en Galicia, sumando un total de 196.308,51 hectáreas calcinadas.

Esta cifra adquiere una dimensión aún más crítica al analizar su peso en el territorio, ya que en solo diez años, el fuego ha afectado al 27% de la superficie total de la provincia. Si el enfoque se restringe únicamente al terreno forestal, el impacto asciende al 35,02% de la superficie de monte. Es decir, más de un tercio de la riqueza forestal ourensana ha sido pasto de las llamas en el pasado reciente.

Impacto forestal

La gravedad de la situación alcanzó un punto de inflexión durante el pasado año. En ese ejercicio, Ourense concentró casi el 86% de toda la superficie quemada en Galicia. La memoria oficial destaca que los dos incendios más grandes de la historia reciente de la comunidad se produjeron el pasado verano en suelo ourensano: los fuegos de Larouco (que afectó también a Lugo) y Oímbra. Solo el gran incendio de Larouco consumió más de 23.500 hectáreas en la provincia.

Grandes incendios

La problemática ourensana no solo responde a factores climáticos, sino también a la intencionalidad y a la recurrencia. Según las estadísticas de causalidad del decenio, el 77,79% de los fuegos en Ourense son intencionados, la tasa más alta de las cuatro provincias gallegas. Además, la provincia alberga 26 de las 35 parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) de toda Galicia.

El impacto ambiental ha sido especialmente severo en joyas naturales como el Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, que figura como el espacio protegido más castigado de la comunidad con 166 incendios y 11.751,39 hectáreas quemadas en diez años. Ante este escenario, la Xunta se marca para 2026 el reto de reducir la superficie quemada en Galicia por debajo del objetivo óptimo de 21.338,86 hectáreas.

Inteligencia artificial y drones autónomos en el nuevo Pladiga

El Pladiga 2026, dado a conocer esta semana por Medio Rural, introduce en Ourense un sistema de Inteligencia Artificial para la detección automática de humos mediante redes neuronales. Como novedad operativa, las bases de Vilamaior y Xurés despliegan drones “nido” autónomos con cámaras térmicas. Además, el centro de coordinación de Valdeorras-Trives se moderniza con un nuevo videowall de alta resolución para el seguimiento de incendios.

En prevención, se reservan 2,8 millones de euros para tratamientos silvícolas en montes vecinales ourensanos y se invertirán 300.000 euros en mejorar los accesos estratégicos en el Macizo Central. La provincia contará con 76 brigadas municipales y el refuerzo del distrito de Verín-Viana, que lidera la comunidad con 124 puntos de agua para helicópteros.