Galería | Castañas, música y tradición en un magosto pasado por agua en Ourense

Las celebraciones del magosto se repartieron por distintos barrios y localidades, donde las castañas, la música y las reuniones populares mantuvieron viva la tradición pese al mal tiempo.

El magosto volvió a llenar Ourense de ambiente festivo con motivo de la celebración de San Martiño. Numerosos vecinos se reunieron este miércoles en distintos puntos de la ciudad y la provincia para disfrutar de una de las tradiciones más populares del otoño, en una jornada marcada por la lluvia.

Las precipitaciones condicionaron buena parte de las celebraciones y obligaron a adaptar algunas actividades para proteger a los asistentes del mal tiempo. Aun así, las castañas asadas, la gastronomía tradicional y la música fueron protagonistas de una jornada en la que no faltaron las comidas populares, las reuniones familiares y los encuentros entre amigos.

Desde Velle hasta Luíntra, pasando por el Casco Vello y Castro de Beiro, los magostos volvieron a reunir a vecinos de todas las edades alrededor de las brasas. La lluvia no impidió que se mantuviese viva una tradición muy arraigada en Ourense, que cada año convierte el 11 de noviembre en una cita para compartir y disfrutar en comunidad.