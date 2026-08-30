Colección de frases curiosas, propiedad de Luis Congil. Se trata simplemente de comunicar.
Colección de frases curiosas, propiedad de Luis Congil. Se trata simplemente de comunicar. | La Región

Galería | Comunicación de guerrilla

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XLIV)

La temática de las frases captadas por el periodista Luis Congil en diferentes rincones a lo largo de los años es variada desde la política a la vida cotidiana. La redacción, la gramática o el estilo no importan demasiado. Se trata, sencillamente, de expresarse.

El título de esta colección es obra del propio coleccionista, Luis Congil, periodista y gestor cultural. Durante años, Luis, quien según su propia definición practica un ciclismo “quijotesco, vagabundo y errático”, recorrió y sigue recorriendo Galicia y, sobre todo, la provincia de Ourense, montado en su bicicleta. Antes, con una cámara fotográfica y ahora, con un teléfono móvil, parándose a fotografiar frases que se va encontrando.

Soportadas sobre papel, cartón, muros de piedra, puertas, colgadas de árboles o clavadas sobre un palo. Son frases espontáneas “vomitadas” por alguien con sentimientos diversos; enfado, admiración, necesidad de vender algo, ganas de informar, alegría. Según esto, la temática es variada desde la política a la vida cotidiana. La redacción, la gramática o el estilo no importan demasiado. Se trata, sencillamente, de expresarse. De sus autores no sabemos nada y podemos imaginarlo todo, divagar sobre él y su frase, suponer y echarle toda la fantasía que se nos ocurra.

“En toda buena colección, los objetos se dan cita en ella de manera libertina, burlando al supuesto ordenador “ — Silvana Rabinovich - Profesor francés de teoría del diseño

Esta colección de más de 100 ejemplares fotografiados, la mayoría en Ourense, es el resultado de una gran admiración por la palabra y la comunicación, según confiesa el coleccionista.

Alguien perdió las gafas en una senda termal, posiblemente otro ciclista.
1/11 Alguien perdió las gafas en una senda termal, posiblemente otro ciclista. | M.O.
Aberración ortográfica sobre una fuente”, dice el coleccionista, quien recurre a Umberto Eco para recordarnos: “El mensaje no es lo que el emisor dice sino lo que el receptor entiende”.
2/11 Aberración ortográfica sobre una fuente”, dice el coleccionista, quien recurre a Umberto Eco para recordarnos: “El mensaje no es lo que el emisor dice sino lo que el receptor entiende”. | M.O.
Cartel en un bar rural de los de toda la vida. Advertencia para jugadores gritones.
3/11 Cartel en un bar rural de los de toda la vida. Advertencia para jugadores gritones. | M.O.
Diversificación comercial en un comercio de Lobios.
4/11 Diversificación comercial en un comercio de Lobios. | M.O.
El coleccionista, posando en plan ciclista y bajo un ejemplar de su colección.
5/11 El coleccionista, posando en plan ciclista y bajo un ejemplar de su colección. | M.O.
Vecino cabreado con los perros y el alcalde.
6/11 Vecino cabreado con los perros y el alcalde. | M.O.
Cartel en el bar-tienda de Lucho en Gandulfes (Verín), considerado por el coleccionista:”el mas afable y calido barman de Europa”.
7/11 Cartel en el bar-tienda de Lucho en Gandulfes (Verín), considerado por el coleccionista:”el mas afable y calido barman de Europa”. | M.O.
Luis considera este cartel una declaración de amor a un bache entre Verín y Castrelo do Val.
8/11 Luis considera este cartel una declaración de amor a un bache entre Verín y Castrelo do Val. | M.O.
Párroco del Ribeiro declarando una zona BIC.
9/11 Párroco del Ribeiro declarando una zona BIC. | M.O.
Guerrilla Extenso y reflexivo recuerdo. Homenaje al cura agrarista Basilio Alvarez allá por A Limia.
10/11 Guerrilla Extenso y reflexivo recuerdo. Homenaje al cura agrarista Basilio Alvarez allá por A Limia. | M.O.
Sí señor, a cada uno lo suyo y si es rimando mejor.
11/11 Sí señor, a cada uno lo suyo y si es rimando mejor. | M.O.

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