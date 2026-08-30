Galería | Comunicación de guerrilla

La temática de las frases captadas por el periodista Luis Congil en diferentes rincones a lo largo de los años es variada desde la política a la vida cotidiana. La redacción, la gramática o el estilo no importan demasiado . Se trata, sencillamente, de expresarse.

El título de esta colección es obra del propio coleccionista, Luis Congil, periodista y gestor cultural. Durante años, Luis, quien según su propia definición practica un ciclismo “quijotesco, vagabundo y errático”, recorrió y sigue recorriendo Galicia y, sobre todo, la provincia de Ourense, montado en su bicicleta. Antes, con una cámara fotográfica y ahora, con un teléfono móvil, parándose a fotografiar frases que se va encontrando.

Soportadas sobre papel, cartón, muros de piedra, puertas, colgadas de árboles o clavadas sobre un palo. Son frases espontáneas “vomitadas” por alguien con sentimientos diversos; enfado, admiración, necesidad de vender algo, ganas de informar, alegría. Según esto, la temática es variada desde la política a la vida cotidiana. La redacción, la gramática o el estilo no importan demasiado. Se trata, sencillamente, de expresarse. De sus autores no sabemos nada y podemos imaginarlo todo, divagar sobre él y su frase, suponer y echarle toda la fantasía que se nos ocurra.

“En toda buena colección, los objetos se dan cita en ella de manera libertina, burlando al supuesto ordenador “ — Silvana Rabinovich - Profesor francés de teoría del diseño

Esta colección de más de 100 ejemplares fotografiados, la mayoría en Ourense, es el resultado de una gran admiración por la palabra y la comunicación, según confiesa el coleccionista.