Galería | Disfrutando de la naturaleza con ojos de geólogo

La colección de José Nespereira cuenta con más de 400 piezas recogidas por el coleccionista durante su vida profesional. Nespereira falleció a los 37 años y esta fue donada por la familia a la Facultas de Ciencias de Ourense

La historia de esta colección es una mezcla de tragedia, belleza y ejemplo. Tragedia porque el coleccionista José Nespereira, falleció a los 37 años. Belleza, la que se desprende de sus piezas obtenidas en la naturaleza. Ejemplo el que dieron su viuda, Victoria Jato, y sus hijos donando la colección a la Facultad de Ciencias de Orense. Allí en siete vitrinas situadas en un pasillo de la Facultad puede disfrutarse de la visión de cuarzos verdes, sales, yesos, cristales, fluoritas, fosiles, blendas, corales y otras piedras hasta un total de unas 400 piezas. Todas fueron recogidas por Nespereira, geólogo de formación y profesión, que dedico su Tesis Doctoral a estudiar el Xures y la Sierra de Santa Eufemia. Ese estudio fue el que llevo a la Sociedad Gallega de Historia Natural, a la que pertenecía Nespereira, a dedicarle una placa recordatoria, obra del escultor Buciños que sus amigos colocaron en una piedra del Xurés en 1982. Allí estuvo hasta que un estúpido la robo.

"La colección es a la vez la expresión de la diferencia y el instinto gregario, el deseo de ser único pero con otras personas. Con las colecciones vale la pena estar un poco loco. O tal vez no. La multiplicación de una nadería- una caja de cerillas, un colgador de ropa- conlleva una hipnótica sensación de vértigo”

Buciños se presto a repetirla y ahora puede verse en la fachada de la Facultad. Nespereira hizo importantes trabajos geologicos para empresas extranjeros que compaginaba con la enseñanza. La exposición cuenta con la reproducción de sellos de todo el mundo sobre temas de geología colecionados también por el geólogo. Pedro Araujo, Decano de la Facultad y primo del coleccionista, la considera una buena colección que cumple además una misión formativa expuesta para disfrute de los estudiantes y de todo el que quiera pasarse por allí.