Belleza, tragedia y ejemplo en una colección.
Belleza, tragedia y ejemplo en una colección. | La Región

Galería | Disfrutando de la naturaleza con ojos de geólogo

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XLI)

La colección de José Nespereira cuenta con más de 400 piezas recogidas por el coleccionista durante su vida profesional. Nespereira falleció a los 37 años y esta fue donada por la familia a la Facultas de Ciencias de Ourense

La historia de esta colección es una mezcla de tragedia, belleza y ejemplo. Tragedia porque el coleccionista José Nespereira, falleció a los 37 años. Belleza, la que se desprende de sus piezas obtenidas en la naturaleza. Ejemplo el que dieron su viuda, Victoria Jato, y sus hijos donando la colección a la Facultad de Ciencias de Orense. Allí en siete vitrinas situadas en un pasillo de la Facultad puede disfrutarse de la visión de cuarzos verdes, sales, yesos, cristales, fluoritas, fosiles, blendas, corales y otras piedras hasta un total de unas 400 piezas. Todas fueron recogidas por Nespereira, geólogo de formación y profesión, que dedico su Tesis Doctoral a estudiar el Xures y la Sierra de Santa Eufemia. Ese estudio fue el que llevo a la Sociedad Gallega de Historia Natural, a la que pertenecía Nespereira, a dedicarle una placa recordatoria, obra del escultor Buciños que sus amigos colocaron en una piedra del Xurés en 1982. Allí estuvo hasta que un estúpido la robo.

"La colección es a la vez la expresión de la diferencia y el instinto gregario, el deseo de ser único pero con otras personas. Con las colecciones vale la pena estar un poco loco. O tal vez no. La multiplicación de una nadería- una caja de cerillas, un colgador de ropa- conlleva una hipnótica sensación de vértigo”

Buciños se presto a repetirla y ahora puede verse en la fachada de la Facultad. Nespereira hizo importantes trabajos geologicos para empresas extranjeros que compaginaba con la enseñanza. La exposición cuenta con la reproducción de sellos de todo el mundo sobre temas de geología colecionados también por el geólogo. Pedro Araujo, Decano de la Facultad y primo del coleccionista, la considera una buena colección que cumple además una misión formativa expuesta para disfrute de los estudiantes y de todo el que quiera pasarse por allí.

J. Nespereira el geólogo que disfruto recogiendo piedras, cristales y lo que la naturaleza le ofrecía
1/16 J. Nespereira el geólogo que disfruto recogiendo piedras, cristales y lo que la naturaleza le ofrecía | La Región
Sellos de volcanes de Nueva Zelanda y Filipinas.
2/16 Sellos de volcanes de Nueva Zelanda y Filipinas. | La Región
La colección se expone en siete vitrinas colocadas en un pasillo de la Facultad de Ciencias.
3/16 La colección se expone en siete vitrinas colocadas en un pasillo de la Facultad de Ciencias. | La Región
Sellos de Angola dedicados a sus minerales.
4/16 Sellos de Angola dedicados a sus minerales. | La Región
Sellos de volcanes de Nueva Zelanda y Filipinas.
5/16 Sellos de volcanes de Nueva Zelanda y Filipinas. | La Región
Fósiles de plantas.
6/16 Fósiles de plantas. | La Región
Nespereira con sus amigos y alumnos y un poema del naturalista Rodriguez Gracia.
7/16 Nespereira con sus amigos y alumnos y un poema del naturalista Rodriguez Gracia. | La Región
El color suele ser uno de los atractivos de piedras y cristales. En este caso el naranja.
8/16 El color suele ser uno de los atractivos de piedras y cristales. En este caso el naranja. | La Región
Placa con la que la SGHN recuerda a Nespereira.
9/16 Placa con la que la SGHN recuerda a Nespereira. | La Región
Dos pequeñas piezas de vistosos colores.
10/16 Dos pequeñas piezas de vistosos colores. | La Región
Bodegón con un cuarzo verde, turmalina verde y otras piedras.
11/16 Bodegón con un cuarzo verde, turmalina verde y otras piedras. | La Región
Una oropimente soltando polvillo.
12/16 Una oropimente soltando polvillo. | La Región
Cuarzo con rutilo en su interior presente en Galicia.
13/16 Cuarzo con rutilo en su interior presente en Galicia. | La Región
Hermoso cristal.
14/16 Hermoso cristal. | La Región
Vistosísimo cuarzo rosa.
15/16 Vistosísimo cuarzo rosa. | La Región
Vistosísimo cuarzo rosa.
16/16 Vistosísimo cuarzo rosa. | La Región

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