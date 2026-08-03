Ourense como el gran lienzo de artistas.
Ourense como el gran lienzo de artistas. | La Región

Galería | Cuando los muros se convierten en arte

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XL)

Las paredes de cines,farmacias, viviendas, zapaterías,etc. fueron lienzos durante unos años de artistas ouresanos que dejaron auténticas obras de arte por toda la ciudad. Hoy en día muchos están ocultos o mal conservados

Hubo un tiempo en el que en Ourense vivía un grupo de artistas sumamente implicados en la vida ciudadana que, muro que veían, casi siempre en interiores, iban a por él para hermosearlo. Los más activos fueron: Prego, Virxilio, Quesada, Corbal, Vidal Souto, Viejo, Alexandre y otros menos conocidos. Pintaron en bares, cines, estaciones, farmacias, zapaterías, portales, carnicerías, en instituciones como la Cámara de Comercio, la Sociedad Recreativa La Troya, el seminario o la prisión provincial, cualquier lugar en el que el propietario del muro se dejara convencer de la belleza que el arte aportaba a su establecimiento, cosa que resultaba fácil porque los artistas eran simpáticos, seductores y hacían precios muy asequibles. Si era necesario, gratis o pagando solo la pintura.

La tragedia es que muchos de esos murales fueron destruidos sin pena ni gloria cuando el edificio desaparecía. Quizás el caso más sangrante fue el bar “Volter” o “Tucho” (años 60) en el que los artistas homenajeaban a Vicente Risco, aunque dos libros mantienen viva su memoria. Hay tres casos ejemplares: un mural del domicilio de Jesús Soria en O Couto, conservado en el Museo Provincial junto con otro de Prego procedente de la carnicería de Adolfo Estévez. Otro Prego del Hotel Parque fue cedido al ayuntamiento por los actuales propietarios del edificio, y un Quesada de la cafetería Alaska adquirido por un madrileño. Corren peligro otro Prego situado en la desaparecida Cámara de Comercio, un original Virxilio de la farmacia Bouzo tapado por armarios, otro Virxilio en azulejo del antiguo bar Carroleiro de la calle San Miguel, los del patio de la cárcel necesitados de restauración, y seguramente alguno más que la coleccionista no controla. La experiencia de la cárcel fue única en el país por iniciativa de los artistas secundada por el entonces ministro de Justicia, Pío Cabanillas, muy vinculado a Ourense.

Una vez más la intención de esta colección es conservar, aunque sea en fotografía, una parte del patrimonio local. La coleccionista, la autora de esta serie, lamenta no haber llegado a tiempo de fotografiar algunos de los desaparecidos.

De los 49 localizados solo están fotografiados 39. Estaría bien que los que quedan sigan ahí por los siglos de los siglos. Amén.

La tragedia es que muchos de esos murales fueron destruidos sin pena ni gloria cuando el edificio desaparecía

El caso del bar Ribeiro

Don Antonio Alfaro, “O Poeta” para los amigos, montó su restaurante “Ribeiro” en los años sesenta contando con las artes culinarias de su mujer y el buen vino elegido por él. Ambos atrajeron la atención de un público variado entre el que se encontraban varios artistas: Pulido, Quessada, Vidal Souto, Alexandro, Feijóo, Carlos Vello, Moreiras. Alguien tiene la idea de “adornar” las paredes del bar, unos con murales, siete en total, y otros con cuadros. Antonio pagaba la pintura y saciaba los apetitos de los artistas con buen vino y ricos guisos, el trabajo corría de su cuenta.

Cuando Antonio se jubila y cierra el bar los murales sufren las humedades y deteriores propios del abandono. Pero ahora es cuando viene la actitud ejemplar. En 2005 la familia Alfaro decide alquilar el restaurante y antes recuperar los murales encargándose de ellos el restaurador Leandro Sánchez. Y ahí están, haciendo historia y recreando la vista de los comensales rodeados de arte ourensano.

El pontevedrés Portela, padre del arquitecto César Portela, fue el autor de dos murales en el Cine Avenida (1948). Después de años de abandono acaban de desaparecer al instalar una tienda de deportes.
1/14 El pontevedrés Portela, padre del arquitecto César Portela, fue el autor de dos murales en el Cine Avenida (1948). Después de años de abandono acaban de desaparecer al instalar una tienda de deportes. | La Región
Mural “naif” señalando la ruta de los buses de la empresa “Villalón”. Su autor, Antonio Meizoso, era natural de Allariz y catedrático en Madrid. El local, en la calle Reza, lo ocupa hoy un Hotel y el mural fue destruido.
2/14 Mural “naif” señalando la ruta de los buses de la empresa “Villalón”. Su autor, Antonio Meizoso, era natural de Allariz y catedrático en Madrid. El local, en la calle Reza, lo ocupa hoy un Hotel y el mural fue destruido. | La Región
Un Quesada en la prisión provincial. La construcción de un muro impide en la actualidad que pueda ser visto por los presos como era la intención de los autores.
3/14 Un Quesada en la prisión provincial. La construcción de un muro impide en la actualidad que pueda ser visto por los presos como era la intención de los autores. | La Región
Carlos Viejo en el Bar “Ribeiro”.
4/14 Carlos Viejo en el Bar “Ribeiro”. | La Región
Mural de Antón Pulido en el bar “Ribeiro”, cantando las delicias del vino y las tertulias.
5/14 Mural de Antón Pulido en el bar “Ribeiro”, cantando las delicias del vino y las tertulias. | La Región
Vidal Souto otro de los autores del mural de la cárcel. Pintados en 1983 fueron restaurados en 1991.
6/14 Vidal Souto otro de los autores del mural de la cárcel. Pintados en 1983 fueron restaurados en 1991. | La Región
El desaparecido Hotel “Barcelona” (1926), contaba con varios murales además de hermosas vidrieras. No queda más que la fachada abandonada por su actual propietario, “Abanca”.
7/14 El desaparecido Hotel “Barcelona” (1926), contaba con varios murales además de hermosas vidrieras. No queda más que la fachada abandonada por su actual propietario, “Abanca”. | La Región
Entre 1884-86 el vigués de origen catalán Ramón Buch pintó 8 óleos en el salón principal del Liceo. Según López Morais, de estilo “romántico-costumbrista”.
8/14 Entre 1884-86 el vigués de origen catalán Ramón Buch pintó 8 óleos en el salón principal del Liceo. Según López Morais, de estilo “romántico-costumbrista”. | La Región
Pepe Conde Corbal es el autor de parte de los murales que se encontraban en el edificio del Archivo Provincial, en obras desde hace varios años. Desconozco si siguen allí. Lo sabremos cuando acaben la obra.
9/14 Pepe Conde Corbal es el autor de parte de los murales que se encontraban en el edificio del Archivo Provincial, en obras desde hace varios años. Desconozco si siguen allí. Lo sabremos cuando acaben la obra. | La Región
Jesús Soria, pintor y catedrático de dibujo en los años treinta, decoró su chalet situado en O Couto con este mural de estilo modernista. Fue salvado por admiradores suyos y se guarda en el Museo Provincial.
10/14 Jesús Soria, pintor y catedrático de dibujo en los años treinta, decoró su chalet situado en O Couto con este mural de estilo modernista. Fue salvado por admiradores suyos y se guarda en el Museo Provincial. | La Región
Prego es el autor de este mural del desaparecido Cine “Mary” en 1946. Desaparecieron al destruirse el cine.
11/14 Prego es el autor de este mural del desaparecido Cine “Mary” en 1946. Desaparecieron al destruirse el cine. | La Región
Alexandro en la cárcel de Pereiro, la única prisión del país que permitió el arte en sus muros.
12/14 Alexandro en la cárcel de Pereiro, la única prisión del país que permitió el arte en sus muros. | La Región
Mapa de la provincia en azulejo, situado en una gasolinera de Cachamuíña y tapado parcialmente. Desconozco al autor. Había otro en Trives. Algún espabilado lo destruyó.
13/14 Mapa de la provincia en azulejo, situado en una gasolinera de Cachamuíña y tapado parcialmente. Desconozco al autor. Había otro en Trives. Algún espabilado lo destruyó. | La Región
Virxilio pintó en 1960 este mural en el edificio de la Residencia de Educación y Descanso de O Carballiño. Fue destruido al instalar un ascensor.
14/14 Virxilio pintó en 1960 este mural en el edificio de la Residencia de Educación y Descanso de O Carballiño. Fue destruido al instalar un ascensor. | La Región

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