AVISOS EN TODO EL TERRITORIO
Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense por la borrasca Joseph
La borrasca Joseph ha convertido a la provincia de Ourense en el epicentro del temporal, con lluvias persistentes que han activado alertas en varios ríos y puesto al límite infraestructuras y cauces. El Arnoia, el Avia o el Miño han registrado fuertes crecidas, con desbordamientos puntuales y cortes de carreteras en distintos puntos de la provincia.
El episodio, que se prevé prolongado y acumulativo, llega sobre un terreno ya saturado tras borrascas anteriores y podría dejar hasta 400 litros por metro cuadrado en apenas diez días. A la lluvia se suma el deshielo y la previsión de nuevos frentes, manteniendo la vigilancia activa ante posibles incidencias en las próximas jornadas.
IRRUPCIÓN DE LA BORRASCA
Ourense, epicentro de las lluvias de Joseph, activa las alertas en los ríos
