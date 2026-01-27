Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense por la borrasca Joseph

La provincia de Ourense se encuentra en alerta por la borrasca Joseph y deja imágenes de ríos desbordados y carreteras cortadas, mientras la lluvia continúa acumulándose y amenazando con nuevos desbordamientos

La borrasca Joseph ha convertido a la provincia de Ourense en el epicentro del temporal, con lluvias persistentes que han activado alertas en varios ríos y puesto al límite infraestructuras y cauces. El Arnoia, el Avia o el Miño han registrado fuertes crecidas, con desbordamientos puntuales y cortes de carreteras en distintos puntos de la provincia.

El episodio, que se prevé prolongado y acumulativo, llega sobre un terreno ya saturado tras borrascas anteriores y podría dejar hasta 400 litros por metro cuadrado en apenas diez días. A la lluvia se suma el deshielo y la previsión de nuevos frentes, manteniendo la vigilancia activa ante posibles incidencias en las próximas jornadas.