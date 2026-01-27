Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense por la borrasca Joseph

MINUTO A MINUTO
La borrasca Joseph azota la provincia
El río Támega a su paso por Verín
El río Támega a su paso por Verín | Miguel Ángel

El río Támega a su paso por Verín | Miguel Ángel

AVISOS EN TODO EL TERRITORIO

La provincia de Ourense se encuentra en alerta por la borrasca Joseph y deja imágenes de ríos desbordados y carreteras cortadas, mientras la lluvia continúa acumulándose y amenazando con nuevos desbordamientos

Publicado: 27 ene 2026 - 10:44 Actualizado: 27 ene 2026 - 10:46

La borrasca Joseph ha convertido a la provincia de Ourense en el epicentro del temporal, con lluvias persistentes que han activado alertas en varios ríos y puesto al límite infraestructuras y cauces. El Arnoia, el Avia o el Miño han registrado fuertes crecidas, con desbordamientos puntuales y cortes de carreteras en distintos puntos de la provincia.

El episodio, que se prevé prolongado y acumulativo, llega sobre un terreno ya saturado tras borrascas anteriores y podría dejar hasta 400 litros por metro cuadrado en apenas diez días. A la lluvia se suma el deshielo y la previsión de nuevos frentes, manteniendo la vigilancia activa ante posibles incidencias en las próximas jornadas.

1/14 El río Sil se desborda dejando estos paisajes intransitables en O Barco de Valdeorras. | José M. Cruz
1/14 El río Sil se desborda dejando estos paisajes intransitables en O Barco de Valdeorras. | José M. Cruz
2/14 Aurentino Alonso, alcalde de O Barco de Valdeorras observando el paisaje que dejan las lluvias. | José M. Cruz
2/14 Aurentino Alonso, alcalde de O Barco de Valdeorras observando el paisaje que dejan las lluvias. | José M. Cruz
3/14 El río Sil con un caudal muy superior al habitual a su paso por O Barco de Valdeorras. | José M. Cruz
3/14 El río Sil con un caudal muy superior al habitual a su paso por O Barco de Valdeorras. | José M. Cruz
4/14 Zonas de O Barco tuvieron que ser precintadas por precaución. | José M. Cruz
4/14 Zonas de O Barco tuvieron que ser precintadas por precaución. | José M. Cruz
5/14 La policía local tuvo que sellar accesos en O Barco de Valdeorras por la seguridad de los vecinos. | José M. Cruz
5/14 La policía local tuvo que sellar accesos en O Barco de Valdeorras por la seguridad de los vecinos. | José M. Cruz
6/14 Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense | Miguel Ángel
6/14 Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense | Miguel Ángel
7/14 Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense | La Región
7/14 Galería | Las lluvias causan desbordamientos en los ríos de la provincia de Ourense | La Región
8/14 El río Loña a su paso por Pereiro de Aguiar. | La Región
8/14 El río Loña a su paso por Pereiro de Aguiar. | La Región
9/14 La zona del paseo dos muíños en Pereiro de Aguiar. | La Región
9/14 La zona del paseo dos muíños en Pereiro de Aguiar. | La Región
10/14 Paisajes completamente inundados por el río Loña. | La Región
10/14 Paisajes completamente inundados por el río Loña. | La Región
11/14 Las lluvias dejan algunas zonas de Vilaza (Monterrei) totalmente intransitables. | La Región
11/14 Las lluvias dejan algunas zonas de Vilaza (Monterrei) totalmente intransitables. | La Región
12/14 Un parque infantil de Rabal (Oímbra) completamente inundado. | Miguel Ángel
12/14 Un parque infantil de Rabal (Oímbra) completamente inundado. | Miguel Ángel
13/14 El río Támega deja a la parroquia de Rabal (Oímbra) hasta arriba de agua. | Miguel Ángel
13/14 El río Támega deja a la parroquia de Rabal (Oímbra) hasta arriba de agua. | Miguel Ángel
14/14 El río Támega a su paso por Verín deja imágenes tan impactantes como esta. | Miguel Ángel
14/14 El río Támega a su paso por Verín deja imágenes tan impactantes como esta. | Miguel Ángel

