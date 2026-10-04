a Región, como algunos periódicos de todo el mundo, utilizaba la celebración católica de ese día para “asombrar” a sus lectores inventándose una noticia, disparatada y casi siempre increíble.
a Región, como algunos periódicos de todo el mundo, utilizaba la celebración católica de ese día para “asombrar” a sus lectores inventándose una noticia, disparatada y casi siempre increíble. | La Región

Galería | Las mejores inocentadas de La Región

UNA VIDA DE COLECCIÓN (XLXI)

Entre 1948 y 1973 los 28 de diciembre La Región publicaba el montaje fotográfico de Pacheco que ese mismo día el fotógrafo exponía en el escaparate de su estudio de la calle Cardenal Quiroga, hoy Alejandro Outeiriño

La mentira en fotografía ha sido y es utilizada para muchas cosas, ocultar, exponer, embellecer, afear, manipular... pero quizá donde resulta más creativa e incluso divertida, sea cuando busca asombrar, asustar y divertir. Eso es lo que se proponía el fotógrafo ourensano de origen portugués Augusto Pacheco (1908-1973), cuando en 1948 comenzó a realizar sus fotomontajes con los que sorprender a sus vecinos el día de “los santos inocentes”.

La Región, como algunos periódicos de todo el mundo, utilizaba la celebración católica de ese día para “asombrar” a sus lectores inventándose una noticia, disparatada y casi siempre increíble. Desconozco quién tuvo la idea, si el periódico o el fotógrafo de reunir texto y foto consiguiendo un impacto mayor de la mentira.

¿Por qué fue en el siglo XVI cuando Europa experimentó su primer estallido de coleccionismo, de hecho, la primera actividad coleccionista, desde la antigüedad romana, no limitada a un puñado de personas? La expansión del conocimiento que tuvo lugar en el XVI necesitaba nuevas respuestas. Las innovaciones técnicas como la imprenta, los avances en la construcción naval y la navegación, facilitaron el comercio en todo el planeta y trajeron a Europa más mercancías y más baratas. Un sistema bancario más complejo facilitaba el intercambio de vienes. Con imperios comerciales como el holandés y el veneciano prosperó una riqueza sin precedentes, factor de importancia crucial para la floreciente cultura del coleccionismo. Para dedicarse a la búsqueda de cosas inútiles hay que disponer de tiempo y recursos, razón por la cual las colecciones progresaron allí donde se consolidaba el comercio — Philipp Blom - El coleccionista apasionado

Entre 1948 y 1973 los 28 de diciembre La Región publicaba el montaje fotográfico de Pacheco que ese mismo día el fotógrafo exponía en el escaparate de su estudio de la calle Cardenal Quiroga, hoy Alejandro Outeiriño. El tema elegido solía ser exagerado pero ponía en evidencia las preocupaciones e intereses de los ciudadanos de ese tiempo: una invasión de ovnis o marcianos, el brote de un pozo de petróleo en el centro de la ciudad, la aparición de la televisión, necesidades urbanas como la de disponer de autobuses y, sobretodo, tragedias, muchas tragedias. Puentes que se hundían, aviones que se empotraban en edificios públicos, animales raros en el jardín del Posío. Todo valía. Era un derroche de imaginación del fotógrafo y del periodista que redactaba el texto que acompañaba a la foto. Lo más divertido era comprobar al día siguiente cuántos lectores se habían “tragado” la noticia produciéndose incluso llamadas al periódico pidiendo más información.

A la muerte de Pacheco el periódico continuó durante años publicando inocentadas y su familia tuvo la feliz idea de depositar los negativos de su archivo, incluidas las 36 inocentadas, en el Museo Etnológico de Ribadavia donde se conservan en perfecto estado. En 2023 el grupo “A Mira(n)da” expuso esta colección en Ribadavia y Vigo (¿Para cuándo en Ourense?) completada con la edición de un magnífico catálogo del que hemos recogido el título para esta sección: ”Mentindo con mestria”.

Como se aprecia en la foto, fueron multitud los ourensanos que en 1955 se acercaron hasta la estación de ferrocarril a contemplar el desastre producido por el tren que iba a Monforte. Sin dar tiempo a desviarlo a una vía muerta, los doce vagones entraron a toda velocidad en la estación chocando con otros que estaban en el anden y lanzándolos contra la puerta de entrada a la estación. La crónica no aclara si hubo heridos ni cual fue la avería del tren.
1/15 Como se aprecia en la foto, fueron multitud los ourensanos que en 1955 se acercaron hasta la estación de ferrocarril a contemplar el desastre producido por el tren que iba a Monforte. Sin dar tiempo a desviarlo a una vía muerta, los doce vagones entraron a toda velocidad en la estación chocando con otros que estaban en el anden y lanzándolos contra la puerta de entrada a la estación. La crónica no aclara si hubo heridos ni cual fue la avería del tren. | M-O.
Llegaban en 1956, ¡menos mal que venían en son de paz!.
2/15 Llegaban en 1956, ¡menos mal que venían en son de paz!. | M-O.
El 28 de diciembre de 1960 se anunciaba en La Región que a la una de la tarde el conocido “hombre araña” subiría andando por la fachada de la Catedral hasta la cúpula. Habría premio para quien descubriera como diablos lo hacía.
3/15 El 28 de diciembre de 1960 se anunciaba en La Región que a la una de la tarde el conocido “hombre araña” subiría andando por la fachada de la Catedral hasta la cúpula. Habría premio para quien descubriera cómo diablos lo hacía. | M-O.
En 1971 el mundo vivía la fiebre del petróleo. Un técnico francés vino por aquí y pensó: “si hay agua caliente puede haber petróleo”… Montó una torre de prospección en la Plaza del Alférez Provisional y éste fue el resultado
4/15 En 1971 el mundo vivía la fiebre del petróleo. Un técnico francés vino por aquí y pensó: “si hay agua caliente puede haber petróleo”… Montó una torre de prospección en la Plaza del Alférez Provisional y éste fue el resultado | M-O.
Nada menos que un cuatrimotor a reacción se estrellaba en 1953 contra la fachada oeste de la Plaza de Abastos debido a una avería. Los cinco tripulantes salieron ilesos pero el edificio sufrió serios daños de los que, por lo que parece, aún no se recuperó… Acababa de anticiparse el futuro 11-S niuyorkino.
5/15 Nada menos que un cuatrimotor a reacción se estrellaba en 1953 contra la fachada oeste de la Plaza de Abastos debido a una avería. Los cinco tripulantes salieron ilesos pero el edificio sufrió serios daños de los que, por lo que parece, aún no se recuperó. Acababa de anticiparse el futuro 11-S niuyorkino. | M-O.
En 1969 el señor alcalde de la ciudad, David Ferrer, tuvo la feliz idea de adquirir tres mini helicópteros destinados a cumplir misión de taxis para evitar los numerosos atascos que sufría la ciudad. Solo admitían dos pasajeros. Si resultaba bien don David prometía comprar más.
6/15 En 1969 el señor alcalde de la ciudad, David Ferrer, tuvo la feliz idea de adquirir tres mini helicópteros destinados a cumplir misión de taxis para evitar los numerosos atascos que sufría la ciudad. Solo admitían dos pasajeros. Si resultaba bien don David prometía comprar más. | M-O.
En uno u otro año los tres puentes de la ciudad fueron destruidos por una inocentada. En 1948, sobre las 12 de la noche, un camión de gran tonelaje cayó al río con gran estrépito hundiéndose en el agua y arrastrando la parte metálica del Puente Nuevo. No hubo víctimas pero sí muchos mirones a pesar de la hora.
7/15 En uno u otro año los tres puentes de la ciudad fueron destruidos por una inocentada. En 1948, sobre las 12 de la noche, un camión de gran tonelaje cayó al río con gran estrépito hundiéndose en el agua y arrastrando la parte metálica del Puente Nuevo. No hubo víctimas pero sí muchos mirones a pesar de la hora. | M-O.
Este monumento al afilador se inahuguraba a las doce del 28 de diciembre de 1967 a la entrada del puente nuevo para que lo vieran los que venían de Vigo. Dentro había un museo del oficio.
8/15 Este monumento al afilador se inauguraba a las doce del 28 de diciembre de 1967 a la entrada del puente nuevo para que lo vieran los que venían de Vigo. Dentro había un museo del oficio. | M-O.
Estas cosas siempre ocurrían de madrugada. Fue en 1967. Se oyó una explosión y empezó a salir agua y humo al pie de la Burga. “¡Ya lo decía yo!” dijeron los que defendían que el agua de la burga procedía de un volcán subterráneo.
9/15 Estas cosas siempre ocurrían de madrugada. Fue en 1967. Se oyó una explosión y empezó a salir agua y humo al pie de la Burga. “¡Ya lo decía yo!” dijeron los que defendían que el agua de la burga procedía de un volcán subterráneo. | M-O.
Un autobús de la empresa “Viajes Interplanetarios” que se dirigía a Vigo, se empotraba en la fachada del Hotel Roma en la calle General Franco para evitar chocar con otro coche. Como era habitual en las inocentadas, no hubo víctimas. Siete años después, el mismo día, otro bus se empotraba contra la Farmacia Bouzo de la misma calle (1950).
10/15 Un autobús de la empresa “Viajes Interplanetarios” que se dirigía a Vigo, se empotraba en la fachada del Hotel Roma en la calle General Franco para evitar chocar con otro coche. Como era habitual en las inocentadas, no hubo víctimas. Siete años después, el mismo día, otro bus se empotraba contra la Farmacia Bouzo de la misma calle (1950). | M-O.
El baloncesto tenía mucho éxito entre los ourensanos por eso no es raro que se instalara un televisor de 7 metros de pantalla y 3 de altura. Costó 3 millones de pesetas y podía ser visto por 1.000 personas. Se instaló en la parte de arriba del Parque de San Lázaro pero no se aclaró de quién fue la idea. (1965).
11/15 El baloncesto tenía mucho éxito entre los ourensanos por eso no es raro que se instalara un televisor de 7 metros de pantalla y 3 de altura. Costó 3 millones de pesetas y podía ser visto por 1.000 personas. Se instaló en la parte de arriba del Parque de San Lázaro pero no se aclaró de quién fue la idea. (1965). | M-O.
Ourensanos sorprendidos ante el ovni que aterrizaba delante del Pabellón de Deportes. Técnicos de Aviación Militar se acercaban a observar el inquietante aparato. (1973)
12/15 Ourensanos sorprendidos ante el ovni que aterrizaba delante del Pabellón de Deportes. Técnicos de Aviación Militar se acercaban a observar el inquietante aparato. (1973) | M-O.
La historia era así. Un rico y anónimo emigrante ourensano en América tuvo la feliz idea de pagar fuertes primas a las estrellas del fútbol nacional de 1954, Di Stefano, Kubala y Wilkes para que vinieran a Ourense a enfrentarse al Club Deportivo Orense que contaba con los no menos magníficos jugadores de la fotografía.
13/15 La historia era así. Un rico y anónimo emigrante ourensano en América tuvo la feliz idea de pagar fuertes primas a las estrellas del fútbol nacional de 1954, Di Stefano, Kubala y Wilkes para que vinieran a Ourense a enfrentarse al Club Deportivo Orense que contaba con los no menos magníficos jugadores de la fotografía. | M-O.
Hacer el Miño navegable fue siempre una ilusión ourensana. En 1956 una compañía norteamericana experta en prefabricados consigue que el trasatlántico “Los Andes” haga el trayecto Ourense-Tui. En el futuro llegaría a Mar del Plata (Argentina). Los emigrantes estaban encantados.
14/15 Hacer el Miño navegable fue siempre una ilusión ourensana. En 1956 una compañía norteamericana experta en prefabricados consigue que el trasatlántico “Los Andes” haga el trayecto Ourense-Tui. En el futuro llegaría a Mar del Plata (Argentina). Los emigrantes estaban encantados. | M-O.
No todo eran tragedias y choques. En 1957 La Región anunciaba la visita a esta ciudad del famosísimo escritor italiano Giovnni Guareschi, autor del leidísimo libro; “Don Camilo”. Procedía de Santiago y firmaría libros en la Librería de La Región.
15/15 No todo eran tragedias y choques. En 1957 La Región anunciaba la visita a esta ciudad del famosísimo escritor italiano Giovnni Guareschi, autor del leidísimo libro; “Don Camilo”. Procedía de Santiago y firmaría libros en la Librería de La Región. | M-O.

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