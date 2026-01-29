Galería | El mes de protestas de los ganaderos y agricultores se cumple con una tractorada en defensa del rural y el corte de la A-52 en Xinzo, en fotos

El desplazamiento de los tractoristas que están protestando contra las condiciones que impondría el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, se han movilizado en esta jornada de jueves, como en otras provincias españolas. A media mañana abandonaban el Polígono de San Cibrao en el que llevaban toda la semana, y se trasladaban hacia la A-52, donde se pararon formando de nuevo hileras, como ya lo hicieran en la N-120, bajo el centro comercial Ponte Vella, y cortando la circulación en la A-52.

En un nuevo movimiento reivindicativo los tractoristas han movido sus tractores hacia la autovía A-52 y han conseguido cortar el tráfico en ambos sentidos de la vía. Una medida que claramente muestra que no es el fin de las protestas de los ganaderos y los agricultores sino otra muestra de su capacidad de resistencia. El corte se ha situado entre el kilómetro 188 y 193 de la A-52, un punto que ya habían cortado anteriormente durante más de 60 horas entre el 10 y el 12 de enero.

Sobre las 17:00 horas de la tarde, un grupo de cuatro tractores se adentró en la localidad de Xinzo, apostándose en la estación de autobuses. Este pequeño grupo de tractoristas avanzó por la N-525 desde Sandías.

Estas son las fotografías que muestran con detalle cómo ha transcurrido una jornada de nuevas protestas de los tractoristas.