Os escolares verinenses que tomaron parte nos concursos literarios das Letras Galegas na vila.
Os escolares verinenses que tomaron parte nos concursos literarios das Letras Galegas na vila. | La Región

Galería | Ourense, unha provincia a prol da lingua

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

O territorio ourensán festexou o Día das Letras Galegas cunha morea de actividades, repartidas por distintas vilas, nas que pequenos e maiores puideron reivindicar e desfrutar da cultura e tradición, facendo forza para non deixar morrer as raíces

As rúas da provincia soaron en galego este domingo. Pequenos e maiores desfrutaron de diferentes actividades ao longo do territorio ourensán. Todos tiñan un obxectivo común, por en valor as nosas raíces e a nosa lingua.

Verín premiou os seus escolares no certame de poesía Xosé Carlos Caneiro e no Antonio Fernández Pérez de relato curto. Os centros participantes presentaron máis de medio centenar de traballos, feitos por rapaces de tódalas idades. Mentres, no Barco de Valdeorras a xornada comezou coa I Carreira das Letras. Unha cita que nace para reivindicar o uso do idioma no ámbito deportivo.

En Ribadavia e Trives, os máis pequenos protagonizaron recitais nos que o galego foi o gran protagonista. O violín e violonchelo puxeron ritmo no concerto “O Son do Ar”, en Sandiás. Esta actividade achegou os instrumentos aos rapaces, permitíndolles tocalos e experimentar con eles. A celebración completouse cun obradoiro artístico ligado ao concerto.

Xunqueira de Espadanedo ofreceu un obradoiro de SoloDos, dentro do seu proxecto Tecedora, no Museo de Olería de Niñodaguia. Da man do cacharreiro Agustín Vázquez, unha ducia de cativos aprenderon o proceso do barro, mergullándose na cultura e memoria que configuran a identidade do Concello.

O Concello de Xinzo de Limia celebrou unha feira de libros na Praza Maior da vila, onde pola tarde actuaron as pandeireiteiras da Escola de Gaitas e Percusión, que fixeron as delicias das decenas de veciños que se achegaron a compartir xuntos o orgullo de ser galegos. A capital antelá continuará a súa programación co gallo das Letras Galegas esta semana na Biblioteca Antelana cun contactos (21 de maio) e a presentación do libro de X. Manuel del Caño (23 de maio).

Os veciños do Riós e O Carballiño gozaron da música tradicional nas súas rúas esta fin de semana. Agrupacións destas vilas achegaron os ritmos máis simbólicos da nosa cultura, coa intención de que se sigan a transmitir de xeración en xeración e nunca se perdan. Treixadura puxo o broche final a este Día das Letras cun concerto na cidade de Ourense, enmarcado nas festas do Couto.

Un concerto animou a xornada do domingo en Xinzo de Limia.
1/10 Un concerto animou a xornada do domingo en Xinzo de Limia. | La Región
A olería centrou a xornada en Xunqueira de Espadanedo.
2/10 A olería centrou a xornada en Xunqueira de Espadanedo. | La Región
Concerto das Preletras nas rúas do Carballiño, na xornada do sábado.
3/10 Concerto das Preletras nas rúas do Carballiño, na xornada do sábado. | La Región
O Riós tamén desfrutou coa celebración, con música e baile.
4/10 O Riós tamén desfrutou coa celebración, con música e baile. | La Región
Treixadura puxo o broche final ás Letras Galegas cun concerto no barrio do Couto da cidade.
5/10 Treixadura puxo o broche final ás Letras Galegas cun concerto no barrio do Couto da cidade. | La Región
Os escolares verinenses que tomaron parte nos concursos literarios das Letras Galegas na vila.
6/10 Os escolares verinenses que tomaron parte nos concursos literarios das Letras Galegas na vila. | La Región
Algúns dos participantes na andaina polo Día das Letras Galegas no Barco de Valdeorras.
7/10 Algúns dos participantes na andaina polo Día das Letras Galegas no Barco de Valdeorras. | La Región
Os nenos de Trives ofreceron un concerto e desfrutaron de actividades.
8/10 Os nenos de Trives ofreceron un concerto e desfrutaron de actividades. | La Región
Concerto infantil no Punto de Atención á Infancia de Sandiás.
9/10 Concerto infantil no Punto de Atención á Infancia de Sandiás. | La Región
Os nenos de Ribadavia,na igrexa da Madalena.
10/10 Os nenos de Ribadavia,na igrexa da Madalena. | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats