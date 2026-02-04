Nuevo corte de la tractorada en la N-525, mientras sigue el de la A-52

El bloqueo de la protesta agroganadera a la A-52 se extiende un día más, mientras que los manifestantes se plantean dividirse, entre desplazarse a Madrid, como llevan amenazando en las últimas fechas para insistir en la protesta y su petición a tener la reunión con el Ministerio de Agricultura, y permanecer en la provincia, especialmente para reivindicarse ante la Subdelegación del Gobierno, considerando que reciben respuestas ineficientes por parte de las administraciones.

La autovía alcanza hoy su séptima jornada consecutiva de corte, a la altura de Xinzo de Limia, entre los kilómetros 188 y 193. A este bloqueo se le sumaron en los dos últimos días boicots puntuales de los tractoristas en la N-525.

Después de obstruir el lunes durante dos horas el tráfico en las proximidades de la capital limiana, ayer hubo un nuevo corte, que afectó al kilómetro 209 de la nacional, a través de una nueva, hoguera, mismo modus operandi que en el día anterior. La Guardia Civil apuntó que la fogata comenzó en torno a las 20,30 horas y mantuvo cortado el tráfico hasta cerca de las 21,00 horas.