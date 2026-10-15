El "gemelo" ourensano del Camino de Santiago: siete etapas virales por la Ribeira Sacra con monasterios, miradores y fauna salvaje

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Descubre O Camiño do Monxe, una ruta circular de siete etapas por la Ribeira Sacra ourensana, con monasterios, miradores y una credencial propia.

La Región
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Publicado: 15 oct 2026 - 11:33 Actualizado: 15 oct 2026 - 11:33
Imágenes de diferentes etapas del camino
Imágenes de diferentes etapas del camino | Camiño do Monxe

Caminar entre viñedos, cruzar bosques, detenerse ante un monasterio y guardar un sello como recuerdo de cada parada. La provincia de Ourense ofrece una travesía que comparte algunos de los atractivos del Camino de Santiago, aunque tiene identidad y destino propios. Se llama O Camiño do Monxe y propone descubrir la Ribeira Sacra ourensana en siete etapas, con salida y llegada en Castro Caldelas.

La ruta aparece en un reel publicado por la cuenta de Instagram @acastineira, que enseña parte de su primera jornada. La publicación reúne más de un millar de "me gusta" y medio centenar de comentarios. Su autor explica que está acompañando a su hermano y a su cuñada en algunos tramos del recorrido y muestra un itinerario entre los bosques de Castro Caldelas, las ruinas de San Paio de Abeleda y las pasarelas del río Mao.

Siete etapas y una credencial propia

O Camiño do Monxe es un recorrido circular de unos 140 kilómetros, según la información general de sus promotores. Combina patrimonio religioso, fortalezas, aldeas y paisajes del interior ourensano. La propuesta permite organizar un viaje a pie de varios días sin salir de la provincia.

Entre sus particularidades figura la Carta Sacra, una credencial que puede sellarse en monasterios, castillos, iglesias, ayuntamientos y establecimientos de hostelería. Ese recuerdo de las paradas refuerza el paralelismo con la experiencia jacobea, aunque este recorrido regresa a Castro Caldelas.

Así son las siete etapas

  • Castro Caldelas-A Fábrica da Luz. La primera jornada parte de la villa del castillo y baja hacia el valle de Abeleda, pasando por las ruinas de San Paio y por Cristosende. Termina junto a las pasarelas del Mao, en una antigua central hidroeléctrica reconvertida en albergue. Su ficha técnica recoge 19,55 kilómetros y entre seis y siete horas de marcha. Es el tramo que protagoniza el reel.
  • A Fábrica da Luz-Parada de Sil. El paisaje de viñedos y las vistas sobre el Sil acompañan esta etapa, que permite acercarse al monasterio de Santa Cristina y al mirador A Mirada Máxica.
  • Parada de Sil-Santo Estevo de Ribas de Sil. Una jornada marcada por los miradores del cañón, con lugares como Vilouxe y Pé do Home. La llegada conduce al monasterio de Santo Estevo, convertido en parador.
  • Santo Estevo-Esgos. El recorrido se aleja del cañón y gana protagonismo el paisaje de montaña. Su gran parada patrimonial es San Pedro de Rocas, con su arquitectura excavada parcialmente en la piedra y sus tumbas antropomorfas.
  • Esgos-Maceda. La organización la presenta como la etapa de menor dificultad. En sus 20,28 kilómetros aparecen el monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, la tradición alfarera de Niñodaguia y el castillo de Maceda.
  • Maceda-Montederramo. La sexta jornada atraviesa paisajes de la sierra de San Mamede y coincide en parte con la antigua Vía Nova romana. Su destino es Montederramo y su monasterio de Santa María.
  • Montederramo-Castro Caldelas. La última etapa cierra el círculo entre paisajes de montaña y tierras ganaderas. Antes de regresar al punto de partida pasa por San Xoán de Camba.
RIBEIRA SACRA · OURENSE

O Camiño do Monxe, etapa a etapa

Siete jornadas entre monasterios, viñedos y bosques. Consulta los trazados publicados por la organización y descubre los lugares destacados de cada tramo.

7 etapas ≈ 140 km en total Ruta circular Inicio y final: Castro Caldelas

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1 Castro Caldelas → A Fábrica da Luz

Castillo de Castro Caldelas · San Paio de Abeleda · Cristosende · Pasarelas del Mao

Mapa del trazado de Castro Caldelas a A Fábrica da Luz. Fuente: O Camiño do Monxe.
Trazado publicado por O Camiño do Monxe · Etapa 1
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2 A Fábrica da Luz → Parada de Sil

Viñedos del Sil · Santa Cristina de Ribas de Sil · A Mirada Máxica

Mapa del trazado de A Fábrica da Luz a Parada de Sil. Fuente: O Camiño do Monxe.
Trazado publicado por O Camiño do Monxe · Etapa 2
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3 Parada de Sil → Santo Estevo

Miradores del cañón del Sil · Vilouxe · Monasterio de Santo Estevo

Mapa del trazado de Parada de Sil a Santo Estevo. Fuente: O Camiño do Monxe.
Trazado publicado por O Camiño do Monxe · Etapa 3
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4 Santo Estevo → Esgos

Paisaje de montaña · Monasterio de San Pedro de Rocas

Mapa del trazado de Santo Estevo a Esgos. Fuente: O Camiño do Monxe.
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5 Esgos → Maceda

Xunqueira de Espadañedo · Alfarería de Niñodaguia · Castillo de Maceda

Mapa del trazado de Esgos a Maceda. Fuente: O Camiño do Monxe.
Trazado publicado por O Camiño do Monxe · Etapa 5
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6 Maceda → Montederramo

Sierra de San Mamede · Vía Nova · Monasterio de Montederramo

Mapa del trazado de Maceda a Montederramo. Fuente: O Camiño do Monxe.
Trazado publicado por O Camiño do Monxe · Etapa 6
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7 Montederramo → Castro Caldelas

Paisajes ganaderos · San Xoán de Camba · Regreso a Castro Caldelas

Mapa del trazado de Montederramo a Castro Caldelas. Fuente: O Camiño do Monxe.
Trazado publicado por O Camiño do Monxe · Etapa 7
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Fuente de los mapas: O Camiño do Monxe. Las imágenes conservan el trazado y la cartografía publicados por la organización, sin redibujar el itinerario.

Información orientativa para preparar la visita. Consulta las fichas y las condiciones actuales antes de caminar; estos mapas no sustituyen al track GPS ni a la señalización sobre el terreno.

El atractivo del recorrido también se refleja en las reseñas publicadas en la web de O Camiño do Monxe, con comentarios como "Unha auténtica marabilla da natureza", de un usuario. Otra senderista lo resume así: "Ruta llena de belleza,cada rincón te envuelve".

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