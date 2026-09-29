La gestión de parcelas sin desbrozar, atascada a causa de la burocracia

El final del verano no rebaja el nivel de alerta en la provincia. La persistente sequía y las altas temperaturas obligan a mantener la guardia alta frente al fuego, haciendo que los esfuerzos por tener el territorio limpio de maleza no deban detenerse, como demuestra el fuego de Calvos de Randín, el más grande del año ya en otoño. Sin embargo, casi cuatro meses después de la fecha límite del 1 de junio, la gestión de la biomasa dibuja un panorama preocupante en muchos concellos ourensanos.

La carga burocrática, debido al desmesurado número de parcelas que hay en cada territorio, asfixia a gran parte de las administraciones locales. En San Xoán de Río, la complejidad del minifundismo se traduce en cifras inasumibles: el consistorio tuvo que despachar 2.060 notificaciones (cuatro veces más la población del municipio), de las cuales 740 acabaron publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) al tratarse de propietarios desconocidos.

En Boborás, uno de los municipios más golpeados por los incendios este verano, se multaron 222 casos de fincas abandonadas

Una sobrecarga que comparten en San Cibrao das Viñas, donde califican como un “trabajo interminable” la gestión de 150 expedientes abiertos este año, tramitando cuatro avisos por cada caso. Desde este municipio ven necesario que la Xunta “avance” en la limpieza de las franjas para aliviar la carga municipal.

En Boborás, uno de los municipios más golpeados por los incendios este verano, se multaron 222 casos diferentes de fincas abandonadas. Muchos vecinos que desean cumplir no encuentran personal ni empresas forestales para realizar los desbroces, debido a la alta demanda. El concello ya ha asumido la ejecución subsidiaria en el 20% de las parcelas expedientadas.

En Pereiro de Aguiar también continúan los trabajos de prevención, con hasta 170 kilómetros de carreteras y pistas atendidas y un total de 87 hectáreas desbrozadas durante esta campaña.

La otra cara de la moneda se vive en concellos como Sandiás o Parada de Sil. Sus respectivos alcaldes constatan una respuesta positiva del vecindario que ha evitado tener que recurrir a las multas coercitivas. En Parada de Sil, de hecho, apenas se han enviado una decena de requerimientos.

Aunque la sensación general es que la población reacciona y cumple tras recibir el aviso oficial, los regidores tienen claro que todavía queda mucho por remar y más cuando el calor se extiende hasta el otoño, pidiendo prudencia y concienciación vecinal.