La Delegación del Gobierno en Galicia ha vuelto a nombrar a Eladio Santos como subdelegado del Gobierno en Ourense, después de que su designación inicial quedase sin efecto tras una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Dicha disposición se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en este caso, tras emitirse un informe "debidamente motivado" sobre el cumplimiento por parte de Santos de los "requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria" y "comparándolos con los méritos y capacidad de los demás aspirantes".

Relacionado Las claves en cuatro preguntas sobre la anulación del nombramiento de Eladio Santos como subdelegado

Todo ello, después de que este pasado miércoles el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, firmase una resolución que dejaba sin efecto su designación del 13 de septiembre de 2024 en ejecución de una sentencia del TSXG del 23 de septiembre de este año, que estimó el recurso presentado por un funcionario que aspiraba al mismo puesto, argumentando que para la designación se había omitido la evaluación comparativa y la motivación exigidas.

Así, contra esta nueva resolución que restituye oficialmente a Eladio Santos en su cargo podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes a partir de este sábado ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del TSXG.

"Me quedan cuatro años más"

Consultado por medios de comunicación este pasado miércoles, el propio Santos explicaba que continuaba como subdelegado del Gobierno bajo "la modalidad de adscripción provisional al cargo". La anulación de su nombramiento previo, recalcaba, se trata "simplemente de una cuestión procedimental y formal" para cumplir la sentencia.

"Yo paso a adscripción provisional e inmediatamente, en 24 o 48 horas, se procederá a un nuevo nombramiento en los términos que aconsejaba el tribunal, nada más. Es una cuestión puramente formal y procedimental", señalaba.

Asimismo, Santos esgrimía que este nombramiento nuevo no se podía hacer hasta dejar sin efecto el anterior "obligatoriamente", pero insistía en que "nunca" ha dejado de ser subdelegado. "Ni dejaré de serlo y, además, me quedan otros cuatro años", apostillaba.

Sobre el empleado público que interpuso el recurso aseguraba que no lo conoce personalmente, ni ha tenido "interacción" con él, pero sí sabe que "no está vinculado a la provincia de Ourense".

Contexto

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado el nombramiento de Eladio Santos como subdelegado del Gobierno en Ourense, estimando así el recurso contencioso-administrativo presentado por otro funcionario que aspiraba a ocupar la misma plaza.

La Sala concluye que la resolución administrativa carece de la justificación exigida por la ley para este tipo de designaciones, por lo que ha ordenado retrotraer las actuaciones para que el proceso se resuelva de nuevo con una motivación adecuada.

A lo largo de la sentencia, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG argumentan que, si bien la plaza es de “libre designación”, esta fórmula de provisión de puestos tiene un carácter excepcional y no equivale a un sistema de libre arbitrio. El tribunal recalca que la Administración está obligada a exteriorizar las razones de su elección para cumplir con el imperativo de evitar la arbitrariedad y demostrar la idoneidad profesional del candidato.

Cinco aspirantes

Sin embargo, pese a que concurrieron cinco aspirantes, el expediente oficial se limitó a despachar la adjudicación con una propuesta genérica que indicaba que el elegido reunía “los requisitos técnicos de capacidad y experiencia”, sin aportar ningún informe que valorase o comparase sus méritos con los de los demás perfiles.

Durante el proceso judicial, la Abogacía del Estado intentó defender la idoneidad del nombramiento argumentando que el candidato ya ejercía el cargo de forma provisional desde el 28 de mayo de 2024, que lo estaba haciendo satisfactoriamente y que conocía la realidad sociopolítica local, a diferencia del recurrente, que no es de Ourense.

Relacionado El TSXG anula el nombramiento de Eladio Santos como subdelegado del Gobierno en Ourense por falta de motivación

No obstante, el TSXG ha rechazado esta justificación a posteriori, recordando que esa comparativa debe constar en la resolución administrativa o en los informes previos al nombramiento, y que los argumentos dados por el abogado durante el juicio no sirven para “completar” o enmendar una falta de motivación original.

Pese a este revés judicial, la Delegación del Gobierno ha asegurado que Santos “sigue como subdelegado a todos los efectos” y ha avanzado que se procederá a realizar “una valoración más completa de sus méritos” para subsanar formalmente esta ilegalidad.