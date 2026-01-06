El gordo del Sorteo de El Niño salpica Ourense

"A Pantalla Meiga" ha repartido, una vez más, uno de los premios de este sorteo

Tras el Sorteo de la Lotería de El Niño, con todas las bolas fuera del bombo de premios y de los números, todos los que han jugado al menos un décimo se apresuran en comprobar si les ha tocado algo. La suerte ha sonreído a la provincia de Ourense con el primer premio en dos puntos, Xinzo de Limia y la capital.

Hay muchas localidades de España que, como Ourense, no solo celebran una terminación o una pedrea, sino que saben que alguno de sus vecinos se acostará este 6 de enero con muchos más euros en su cuenta.

Comunidades Autónomas más agraciadas en 2026

El análisis de los puntos de venta únicos muestra que la suerte estuvo ampliamente repartida, destacando las siguientes regiones:

Reparto de premios en Galicia

El primer premio ha dejado suerte en todas las provincias de Galicia. El número premiado, el 06703, repartió suerte en Ourense, Xinzo, Marín, O Porriño, As Pontes, Zas, Monforte, Ourense y Xinzo. Además, O Porriño también recibió el segundo premio de este sorteo.

Buscador por localidades

Además, comprueba aquí todos los premios de la Lotería de El Niño: