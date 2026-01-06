El gordo del Sorteo de El Niño salpica Ourense
Uno de los sorteos más esperados del año ha llegado. El primer premio de El Niño salpica con un pellizco a Ourense en Xinzo de Limia y en la capital. Si tienes tus boletos a mano, utiliza nuestro comprobador Lotería de El Niño para saber al instante si la suerte te ha sonreído este 6 de enero. Además, puedes consultar qué comunidades y provincias han sido las grandes triunfadoras del sorteo.
Tras el Sorteo de la Lotería de El Niño, con todas las bolas fuera del bombo de premios y de los números, todos los que han jugado al menos un décimo se apresuran en comprobar si les ha tocado algo. La suerte ha sonreído a la provincia de Ourense con el primer premio en dos puntos, Xinzo de Limia y la capital.
Hay muchas localidades de España que, como Ourense, no solo celebran una terminación o una pedrea, sino que saben que alguno de sus vecinos se acostará este 6 de enero con muchos más euros en su cuenta.
Comunidades Autónomas más agraciadas en 2026
El análisis de los puntos de venta únicos muestra que la suerte estuvo ampliamente repartida, destacando las siguientes regiones:
Reparto de premios en Galicia
El primer premio ha dejado suerte en todas las provincias de Galicia. El número premiado, el 06703, repartió suerte en Ourense, Xinzo, Marín, O Porriño, As Pontes, Zas, Monforte, Ourense y Xinzo. Además, O Porriño también recibió el segundo premio de este sorteo.
Buscador por localidades
Además, comprueba aquí todos los premios de la Lotería de El Niño:
