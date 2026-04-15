Gráfico | Ourense registra un nuevo récord superando los 10.400 extranjeros con un puesto de trabajo

Ourense ha alcanzado un nuevo máximo histórico de afiliados extranjeros, con una media de 10.423,6 cotizantes, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este miércoles. De esta forma, se consolida una tendencia al alza en la incorporación de trabajadores de otros países al mercado laboral provincial al superar por primera vez los 10.400 empleados. En el último mes se han incorporado 134,4 afiliados de media, continuando la subida de los últimos meses, en los que solo se vivió un leve descenso en octubre de 2025 y enero, con menos de 200 trabajadores de diferencia.

La evolución de los afiliados extranjeros en Ourense. | Porcentual

El incremento de afiliados extranjeros se enmarca en la dinámica positiva registrada tanto en Galicia como en el conjunto de España, donde este colectivo está ganando protagonismo en diferentes sectores. De hecho, Galicia ha marcado el récord de afiliados extranjeros al superar por primera vez los 80.000 trabajadores. Esta cifra supone un incremento de 2.104 afiliados medios (+2,7%) respecto a febrero. En la comparativa interanual, son 10.860 afiliados más que en marzo de 2025 (+15,7%).

Del total, 60.499 son afiliados de fuera de la UE y los 19.597 restantes proceden de la Unión Europea. La mayoría son los 59.626 del régimen general. Hay más de 11.500 autónomos, así como 4.910 del sistema especial de empleados del hogar, 2.085 del sistema especial agrario y 1.857 del régimen especial del mar.

Datos estatales

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior (+2,4%), hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados. Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados (+7,9%). Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros. En términos desestacionalizados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

"La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto. Los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación al mercado laboral es clave: sostiene sectores como la hostelería e impulsa el emprendimiento", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Marruecos, principal país de origen

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, el Ministerio destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año, seguidos de peruanos (18,7%) y colombianos (17,7%).

El 29% trabajan en hostelería

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.640.059 trabajadores (+2,6%).

Tienen un peso especialmente relevante en la hostelería, donde suponen el 29,1% de los ocupados, pero también en agricultura (26,9%), construcción (24,3%) y en actividades administrativas y transporte, donde representan más del 17%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 42,3% del total, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 39,4%.

La temporalidad, en mínimos históricos

El Ministerio ha resaltado el alto porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%). En comparación con el periodo 2017-2021 (58,9%), el dato actual es casi 30 puntos superior.

La tasa de temporalidad ha caído hasta el 11,4%, también por debajo de la de los nacionales (11,6%).

Récord de autónomos

La afiliación de trabajadores por cuenta propia extranjeros alcanzó un nuevo máximo con 506.067 personas (+6,3%). Destaca su presencia en sectores cualificados como telecomunicaciones y programación informática, donde representan el 31,7% de los ocupados.