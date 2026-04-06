EL MENOR CRECIMIENTO DE GALICIA
Gráfico | El paro repunta en Ourense durante febrero hasta los 14.172 desempleados
EL MENOR CRECIMIENTO DE GALICIA
La provincia de Ourense ha cerrado el mes de febrero de 2026 con un incremento en sus listas del paro, siguiendo la tónica general de la comunidad. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Trabajo revelan que la provincia interior ha sido la que mejor ha contenido esta subida en términos absolutos.
El mercado laboral ourensano registró en febrero un total de 14.172 personas en paro, lo que supone un incremento de 115 desempleados respecto al mes de enero (+0,81%).
Aunque la cifra rompe la tendencia de estabilidad de los meses previos, Ourense se mantiene en una posición favorable si observamos su evolución a largo plazo: el dato actual es sensiblemente inferior a los 14.411 parados que registraba en el mismo mes del año anterior.
A nivel autonómico, el desempleo ha experimentado un crecimiento más acusado. Galicia sumó en febrero 914 personas a las listas del SEPE, situando el total de parados en 116.058. Este incremento del 0,79% coloca a la comunidad por encima de la media nacional en cuanto a subida porcentual, aunque la afiliación a la Seguridad Social dejó una nota positiva con un crecimiento del 0,41% (4.405 nuevos cotizantes).
Al desglosar los datos por territorios, se observa que Ourense es la provincia donde el paro ha crecido con menos fuerza en números totales:
Consulta todos estos datos en los siguientes gráficos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL MENOR CRECIMIENTO DE GALICIA
Gráfico | El paro repunta en Ourense durante febrero hasta los 14.172 desempleados
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
La velutina se enquista en Ourense: 2.363 nidos neutralizados en 2025
"ENTRE A ESPADA E A PAREDE"
La avispa asiática marca el ritmo de la apicultura en la provincia de Ourense
Lo último
INICIATIVA PARLAMENTARIA
Vox replica una PNL de 2022 para impulsar el español en Filipinas a través del Instituto Cervantes
Guerra en Ucrania
Unos 40 mineros, atrapados en Lugansk tras un ataque de Ucrania
ARRANCA LA TEMPORADA
El Campeonato de España de Rallys de Asfalto parte desde Cataluña