Gráfico | El paro repunta en Ourense durante febrero hasta los 14.172 desempleados

Oficina de empleo en la ciudad de Ourense

La provincia de Ourense ha cerrado el mes de febrero de 2026 con un incremento en sus listas del paro, siguiendo la tónica general de la comunidad. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Trabajo revelan que la provincia interior ha sido la que mejor ha contenido esta subida en términos absolutos.

Ourense: 115 nuevos parados en febrero

El mercado laboral ourensano registró en febrero un total de 14.172 personas en paro, lo que supone un incremento de 115 desempleados respecto al mes de enero (+0,81%).

Aunque la cifra rompe la tendencia de estabilidad de los meses previos, Ourense se mantiene en una posición favorable si observamos su evolución a largo plazo: el dato actual es sensiblemente inferior a los 14.411 parados que registraba en el mismo mes del año anterior.

El paro crece un 0,79% en Galicia y roza los 116.100 desempleados

A nivel autonómico, el desempleo ha experimentado un crecimiento más acusado. Galicia sumó en febrero 914 personas a las listas del SEPE, situando el total de parados en 116.058. Este incremento del 0,79% coloca a la comunidad por encima de la media nacional en cuanto a subida porcentual, aunque la afiliación a la Seguridad Social dejó una nota positiva con un crecimiento del 0,41% (4.405 nuevos cotizantes).

Comparativa por provincias

Al desglosar los datos por territorios, se observa que Ourense es la provincia donde el paro ha crecido con menos fuerza en números totales:

Pontevedra: Fue la provincia más castigada, sumando 537 parados (un total de 44.400).

A Coruña: Registró un aumento de 142 personas , alcanzando los 45.703 desempleados.

Lugo: Sumó 120 personas a sus listas, con un total de 11.783 parados.

Ourense: Con solo 115 parados más, se desmarca como la provincia con el menor incremento absoluto del mes.

Gráfico

Consulta todos estos datos en los siguientes gráficos.