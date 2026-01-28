Ourense encabeza el descenso del paro en España en 2025

El mercado laboral ourensano cerró 2025 con una doble cara insólita. Por un lado, ha protagonizado un éxito rotundo al recortar su tasa de desempleo más de 3,7 puntos -la segunda mejor cifra de España- y camina hacia el pleno empleo, con su mejor tasa de paro en 20 años. Por otro, confirma su emergencia demográfica y se convierte en la única provincia de España donde menos de la mitad de la población está disponible para trabajar, con una tasa de actividad que cae ya al 47,6%.

Los datos de la Encuesta de Población Activa publicados ayer en referencia al último trimestre de 2025 dibujan un escenario de euforia y preocupación a partes iguales en Ourense. El dato positivo es incontestable. Ourense ha recortado su tasa de paro en 3,72 puntos en el último año, pasando del 11,75% al 8,03%. Este registro coloca a la provincia en la élite nacional de la recuperación. Solo Huesca (-4,22 puntos) supera el ritmo de descenso ourensano. El milagro ourensano ha sostenido las cifras de toda la comunidad: Ourense redujo sus listas del paro en 5.000 personas, mientras el conjunto de Galicia solo lo hizo en 2.500.

Pero la euforia se congela al mirar los detalles. Mientras España celebra récords de población activa, con máximos de población ocupada, Ourense va en dirección contraria. La tasa de actividad se ha desplomado hasta el 47,6%. El dato es dramático y Ourense es ya la única provincia de España con una tasa inferior al 50%. La media de España roza el 59% y la siguiente provincia en la cola, Zamora, se mantiene en el 50,8%. El paro baja, sí, pero porque el envejecimiento retira a miles de personas de la ecuación, dejando un tejido productivo cada vez más exiguo.

En el medio, la ocupación resiste. La provincia ha logrado sumar 3.900 empleos en 2025, cerrando con 119.500 ocupados. Es un buen dato que recupera el terreno perdido en 2024 y acerca a la provincia a los 120.000 de 2023.

Galicia y España

El mercado laboral estatal ha hecho historia en esta EPA derribar una barrera psicológica vigente desde 2008: la tasa de paro en España ha bajado del 10% (cerró en el 9,93%). Este hito coincide con un récord absoluto de ocupación, alcanzando los 22,46 millones de trabajadores tras crear más de 600.000 empleos en 2025. Galicia sigue la estela creando 33.700 empleos y dejando su tasa de paro en el 8,26%. El paro juvenil en España se reduce a mínimos de hace 17 años, con un 23%.

La pensión media ourensana superó este enero los mil euros por primera vez

La nómina de pensiones de enero de 2026, publicada ayer, deja un hito estadístico. La pensión media en Ourense supera por primera vez en la historia la barrera de los mil euros. Tras la revalorización del 2,7% aplicada este 2026, la prestación media se sitúa en 1.017,21 euros. Con este ascenso, la provincia deja de ser el único territorio del Estado que no alcanzaba el umbral del “mileurismo”, aunque se mantiene en el último puesto del ranking nacional. El hito no oculta la brecha: los pensionistas ourensanos cobran casi 350 euros menos al mes que la media española, fijada en 1.364 euros. La Seguridad Social inyecta ya 111,4 millones de euros mensuales para sostener a los 109.516 pensionistas de la provincia.