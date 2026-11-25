PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 25 de noviembre
NACIDOS EN EL EXTRANJERO
El padrón dibuja una nueva radiografía demográfica de Ourense en el recién actualizado censo de 2026. Los datos provinciales consolidan un cambio de tendencia poblacional sostenido por el fuerte incremento de los residentes nacidos en el extranjero, especialmente procedentes de Venezuela, Cuba o Colombia, que logran compensar la incesante caída de la población autóctona.
A nivel municipal, Ourense capital, O Carballiño, Allariz y Xinzo de Limia lideran las subidas absolutas de habitantes, mientras que en términos porcentuales destaca el fuerte repunte demográfico de A Arnoia. Por el contrario, la cara más amarga de la estadística la representan ayuntamientos como Boborás, A Gudiña o Laza, que se sitúan a la cabeza en pérdida de población durante el último ejercicio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 25 de noviembre
NACIDOS EN EL EXTRANJERO
Gráficos | Radiografía demográfica de Ourense: estos son los concellos que ganan y pierden población
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 25 de noviembre
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 25 de noviembre?
SUBVENCIONES A LA DIÁSPORA
Asturias concede 13 ayudas más de 6.000 euros a emigrantes mayores residentes en Argentina, Uruguay y Chile