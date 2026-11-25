El padrón dibuja una nueva radiografía demográfica de Ourense en el recién actualizado censo de 2026. Los datos provinciales consolidan un cambio de tendencia poblacional sostenido por el fuerte incremento de los residentes nacidos en el extranjero, especialmente procedentes de Venezuela, Cuba o Colombia, que logran compensar la incesante caída de la población autóctona.

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A nivel municipal, Ourense capital, O Carballiño, Allariz y Xinzo de Limia lideran las subidas absolutas de habitantes, mientras que en términos porcentuales destaca el fuerte repunte demográfico de A Arnoia. Por el contrario, la cara más amarga de la estadística la representan ayuntamientos como Boborás, A Gudiña o Laza, que se sitúan a la cabeza en pérdida de población durante el último ejercicio.