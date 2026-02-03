Grandes retenciones en la A-52 por la salida de vía de un camión debido a la nieve en A Gudiña

Grandes retenciones debido a la salida de vía de un camión de lona en A Gudiña.

Las intensas lluvias y la nieve siguen condicionado a la provincia de Ourense tras sufrir borrascas encadenadas y a la espera de la llegada de Leonardo este miércoles. Las condiciones meteorológicas adversas afectan a la circulación, un claro ejemplo es la salida de vía de un camión en la A-52 debido a la nieve acumulada en esta carretera. Este accidente de tráfico está provocando largas retenciones en dirección a Vigo.

El tráfico afectado por la salida de vía. | C.C.

Esta incidencia de un camión de lona en A Gudiña, en el kilómetro 128, no cuenta con personas heridas. Desde el 112 aseguran que hasta el punto se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento, ya que el particular que emitió el aviso afirmaba que no había heridos, pero que estaba interrumpiendo la circulación.

El camión afectado por una salida de vía | C. C.

A las 10,00 horas, la Guardia Civil ha informado de que la autovía A-52, a la altura del punto kilométrico 128, en el término municipal de A Gudiña, se encontraba en nivel negro debido a las condiciones de vialidad invernal provocadas por la nieve.

La Guardia Civil asistiendo al camión que se ha salido de la vía. | Guardia Civil

El vehículo articulado quedó cruzado en la calzada, ocupando los dos carriles en sentido Vigo, lo que ha obligado a desviar la circulación en el punto kilométrico 124 hacia la N-525. En la zona trabajó maquinaria de mantenimiento para restablecer la normalidad en la vía.

Restricciones activas en las carreteras de Ourense para camiones

Se han restricciones a la circulación de vehículos pesados debido a la nevada registrada en varios puntos del noroeste peninsular. En la provincia de Ourense, la circulación está limitada en la OU-536, entre los puntos kilométricos 27 y 35, en ambos sentidos, afectando a todos los carriles, desde las 07,35 horas de este lunes, en el tramo comprendido entre los municipios de Maceda y Montederramo.

Asimismo, la DGT ha activado restricciones similares en la autovía A-52, entre los puntos kilométricos 88 y 112, también en ambos sentidos, desde las 09:08 horas, en un tramo que discurre entre las provincias de Zamora y Ourense, concretamente entre los municipios de Cobreros y A Mezquita.

En ambos casos, el nivel de servicio es amarillo, por lo que se recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y atender a las indicaciones de tráfico.