Ourense, al límite: ríos desbordados, embalses llenos y lluvias blindadas

Grandes retenciones en la A-52 por la salida de vía de un camión debido a la nieve en A Gudiña

ACCIDENTE DE TRÁFICO

La nieve vuelve a complicar otra vez la circulación en la A-52 a la altura de A Mezquita y A Gudiña. La salida de la vía de un camión forma grandes retenciones en el paso de la autovía por Ourense.

María Abril
María Abril
Publicado: 03 feb 2026 - 09:30 Actualizado: 03 feb 2026 - 10:06
Grandes retenciones debido a la salida de vía de un camión de lona en A Gudiña.
Grandes retenciones debido a la salida de vía de un camión de lona en A Gudiña.

Las intensas lluvias y la nieve siguen condicionado a la provincia de Ourense tras sufrir borrascas encadenadas y a la espera de la llegada de Leonardo este miércoles. Las condiciones meteorológicas adversas afectan a la circulación, un claro ejemplo es la salida de vía de un camión en la A-52 debido a la nieve acumulada en esta carretera. Este accidente de tráfico está provocando largas retenciones en dirección a Vigo.

El tráfico afectado por la salida de vía.
El tráfico afectado por la salida de vía.

Esta incidencia de un camión de lona en A Gudiña, en el kilómetro 128, no cuenta con personas heridas. Desde el 112 aseguran que hasta el punto se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento, ya que el particular que emitió el aviso afirmaba que no había heridos, pero que estaba interrumpiendo la circulación.

El camión afectado por una salida de vía
El camión afectado por una salida de vía

A las 10,00 horas, la Guardia Civil ha informado de que la autovía A-52, a la altura del punto kilométrico 128, en el término municipal de A Gudiña, se encontraba en nivel negro debido a las condiciones de vialidad invernal provocadas por la nieve.

La Guardia Civil asistiendo al camión que se ha salido de la vía.
La Guardia Civil asistiendo al camión que se ha salido de la vía.

El vehículo articulado quedó cruzado en la calzada, ocupando los dos carriles en sentido Vigo, lo que ha obligado a desviar la circulación en el punto kilométrico 124 hacia la N-525. En la zona trabajó maquinaria de mantenimiento para restablecer la normalidad en la vía.

Restricciones activas en las carreteras de Ourense para camiones

Se han restricciones a la circulación de vehículos pesados debido a la nevada registrada en varios puntos del noroeste peninsular. En la provincia de Ourense, la circulación está limitada en la OU-536, entre los puntos kilométricos 27 y 35, en ambos sentidos, afectando a todos los carriles, desde las 07,35 horas de este lunes, en el tramo comprendido entre los municipios de Maceda y Montederramo.

Asimismo, la DGT ha activado restricciones similares en la autovía A-52, entre los puntos kilométricos 88 y 112, también en ambos sentidos, desde las 09:08 horas, en un tramo que discurre entre las provincias de Zamora y Ourense, concretamente entre los municipios de Cobreros y A Mezquita.

En ambos casos, el nivel de servicio es amarillo, por lo que se recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y atender a las indicaciones de tráfico.

