Habrá obras en 43 centros educativos de la provincia de Ourense

Aprovechando el parón lectivo del verano, la Consellería de Educación destinará cerca de tres millones de euros (2.989.045 euros) para realizar 43 obras de mejora, reparación y ampliación en colegios e institutos de la provincia de Ourense. Estas actuaciones se integran en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que a nivel autonómico movilizará una cuantía de 86,7 millones de euros.

El grueso de la inversión provincial, que supera los 2,1 millones de euros, se concentrará en tres grandes proyectos. La actuación más destacada será la ampliación del CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey (O Pereiro de Aguiar), con más de 1,85 millones de euros para atender sus necesidades de escolarización en las etapas de Infantil y Primaria. A esta importante obra se suman el cambio de cubierta en el CEIP de Sandiás, valorado en 212.791 euros, y la instalación de un nuevo ascensor en el CEIP Virxe de Covadonga, en Ourense capital, por 75.322 euros.

Paralelamente, la Administración autonómica ejecutará otras 40 intervenciones de menor envergadura a través del denominado “Plan Ben Estar”, dotadas con 842.472 euros. Estos trabajos, de carácter esencialmente correctivo, se centran en reparar los daños causados por los temporales del pasado invierno, modernizar los sistemas de calefacción y renovar cubiertas y fachadas en distintas localidades de la provincia, como Allariz, Celanova, Ribadavia y Verín.