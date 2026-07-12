El examen más duro para los universitarios, encontrar piso en Ourense: “Alquilamos 94 en 5 días”

Una trabajadora de una inmobiliaria en su escritorio, consulta las imágines de un piso de estudiantes en la ciudad.

Acabado el curso toca dejar apunto el siguiente. Lo primordial para los estudiantes que cursan sus estudios en Ourense, fuera de su residencia familiar, es tener un techo bajo el que vivir durante los meses de clase. En un contexto marcado por un mercado inmobiliario con escasa oferta y precios desorbitados, alquilar un piso no es una tarea sencilla.

Desde las inmobiliarias constatan el giro que ha dado la oferta. “Antes podías alquilar un piso de cuatro habitaciones por 800 euros, ahora te sale a unos 350 euros la habitación (1.400 euros en total)”, explica Noemi Blanco, CEO de la inmobiliaria Fly, que suma 12 años en el sector.

Sin embargo, la demanda es alta. “Está siendo una locura”, aseguran la responsable de la inmobiliaria, que resalta que no paran de recibir llamadas. “Esta semana se publicaron las primeras listas de admitidos y tuvimos el teléfono sonando todos los días”, explica, “alquilamos 94 pisos en cinco días”. Muchos estudiantes ya trataron de alquilar antes de empezar el mes de julio. “Cada año empezamos antes, a mediados de agosto esperamos tener todo adjudicado”, indica.

Adaptarse a lo que hay

Como consecuencia de la escasez de opciones, los estudiates se quedan con la primera oportunidad que encuentran. “Muchas veces son solo dos personas, pero se cogen un apartamento de tres o cuatro habitaciones y buscan a gente con la que convivir a través de las redes sociales, aunque nosotros también les ayudamos”, explica Blanco.

Otros llegan incluso a reservar el piso sin llegar siquiera a verlo en persona. “Tenemos pisos que estamos reformando para que estén en buenas condiciones y ya los tenemos firmados”, aseguran desde la inmobiliaria Fly, que recalca que al contrario de ciudades como Santiago de Compostela, los pisos que se alquilan aquí en Ourense “están en condiciones mucho mejores”.

En cuanto a las zonas de la ciudad, la mayor parte trata de quedarse en As Lagoas. Sin embargo, la proximidad de las facultades o los centros de FP al resto de la ciudad abre la puerta a poder contemplar opciones en diferentes barrios.

260 habitaciones en residencias

Algunos estudiantes optan por quedarse en una residencia para ahorrarse el dolor de cabeza de buscar piso. Sin embargo, en Ourense, conseguir una plaza resulta incluso más difícil que firmar un alquiler. La ciudad tan solo dispone de dos residencias principales para universitarios: una pública y otra privada. Por este motivo, durante las pasadas elecciones al rectorado de la UVigo, el alumnado insistió en la urgente necesidad de aumentar las plazas en este tipo de alojamientos.

La alternativa pública es la Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas, gestionada por la Xunta de Galicia en el centro de la ciudad. Su capacidad está limitada a 60 plazas para jóvenes de entre 16 y 30 años desplazados por motivos de estudio o trabajo. La tarifa ronda los 325 euros mensuales, con alojamiento, la pensión completa, el servicio de limpieza y el uso de zonas comunes. El proceso de admisión se rige mediante una convocatoria anual del gobierno autonómico.

La segunda opción, de carácter privado, es la Residencia Universitaria As Burgas, situada en el Campus. Se trata de un centro mixto con un total de 198 habitaciones, distribuidas en estudios individuales y dobles con baño y cocina. Sus precios mensuales oscilan entre los 313 y los 403 euros. Las instalaciones se completan con salas de estudio, gimnasio y lavandería. Reflejo de la alta demanda en la ciudad es que el 98 % de las vacantes de este edificio ya se encuentran ocupadas.

Seis de cada diez alumnos son foráneos

El Campus de Ourense se consolida como un polo de atracción académica. Según los últimos datos de matriculación, de los 4.303 alumnos que cursan sus estudios de grado en la ciudad, más de la mitad proceden de fuera de la provincia. Concretamente, 2.445 estudiantes (un 56,82%) se han desplazado desde otros puntos para formarse, superando a los 1.858 alumnos locales (43,18%).

La provincia de Pontevedra aporta el mayor grupo foráneo, representando el 33,19% del total de matriculados, seguida del resto de Galicia (19,20%) y otras comunidades españolas (3,76%).

Este movimiento estudiantil no solo enriquece el ambiente universitario, sino que actúa como un motor económico crucial para la ciudad. Venir a estudiar desde fuera implica un esfuerzo financiero considerable para las familias. Se calcula que el coste de vida para un universitario desplazado a Ourense (sumando el alquiler de una habitación en piso compartido, suministros, manutención, transporte y ocio) oscila entre los 600 y 750 euros mensuales.

Esto se traduce en un gasto medio de entre 6.000 y 7.500 euros por estudiante durante los diez meses del curso académico. Multiplicado por el volumen de alumnos foráneos, supone una relevante inyección económica.